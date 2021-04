Für Trainer Christian Eichner steht die Torflaute als derzeitiges Problem des Karlsruher SC außer Zweifel. "Wir müssen versuchen, und das kann ich nur gebetsmühlenartig wiederholen, uns im letzten Drittel weiterzuentwickeln. Dort müssen wir richtige Entscheidungen treffen", mahnte der 38-Jährige nach dem 0:1 (0:0) gegen den zuvor elf Mal sieglosen VfL Osnabrück. Wohlwissend, dass seit dem Treffer von Innenverteidiger Robin Bormuth am 23. Januar kein KSC-Spieler mehr im heimischen Stadion getroffen hat. Zuhause gewannen die Badener zuletzt Ende Januar dank eines Eigentors mit 1:0 gegen Hannover 96.

Für Eichner kommt diese Torflaute trotz des zwischenzeitlich engen Kontakts seines Teams zu den Aufstiegsplätzen nicht überraschend. "Wenn beim KSC nicht alle Spieler Normalform haben, dann haben wir es nach wie vor schwer, in dieser Liga Punkte zu holen", sagte er.

Sein Team unterscheide von den Mannschaften hinten in der Tabelle nicht viel. "Wir sind alle Plusminus auf Augenhöhe. Es entscheidet die Tagesform", sagte der frühere Bundesligaprofi. Sich Dinge unter der Woche anzutrainieren, sei eine Sache. "Aber unter Druck, Samstag nachmittags um halb drei, sind das eben zwei paar Schuhe", sagte Eichner. Der KSC-Coach will sich nun selbst in die Pflicht nehmen, diese Entwicklung "wieder viel mehr auf die Tagesordnung zu bringen".

© dpa-infocom, dpa:210404-99-79821/2