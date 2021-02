Der Karlsruher SC hat mit dem 1:0-Erfolg über Darmstadt 98 und nach dem Stolperer gegen Nürnberg seinen beeindruckenden Lauf im Jahr 2021 fortgesetzt und mit dem fünften Auswärtssieg in Folge einen neuen Vereinsrekord. Die Saisonziele dürften sie im Wildpark zudem wohl schon in Kürze nach oben korrigieren.

Dem Karlsruher SC reichte beim Gastspiel in Darmstadt gefühlt ein einziger Torschuss und eine solide Defensivarbeit, um einen wichtigen 1:0-Erfolg verbuchen zu können. Damit steht der KSC mit 39 Zählern nun dicht vor dem kommunizierten Saisonziel, der 40-Punkte-Marke, und setzt durch den Erfolg bei den Lilien das Spitzen-Quartett der Tabelle unter Druck.

"Einen Punkt brauchen wir noch bis zur 40. Das war ja unser Ziel. Danach können Sie mich nochmal fragen. Es ist alles sehr ausgeglichen, aber wir tun gut daran, die Bälle flach zu halten und erstmal unser erstes Ziel zu erreichen", äußerte sich Philipp Hofmann nach der Partie, der insgesamt einen verdienten Sieg sah.

"In der ersten Halbzeit hat Darmstadt mehr vom Spiel gehabt. Da standen wir zu weit auseinander. In der zweiten Halbzeit gab es auch kaum Chancen von beiden Mannschaften. Unsere war halt drin. Im zweiten Durchgang haben wir es ordentlich gemacht und nicht viel zugelassen. Und haben am Ende auch verdient gewonnen."

Ähnlich sah es auch Hofmanns Teamkollege Robin Bormuth: "Die erste Halbzeit war nicht so gut. Da hätten wir ein bisschen mehr rausschieben müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Da haben wir als Mannschaft besser gepresst. Waren griffiger und gieriger. Wir haben gefühlt einmal aufs Tor geschossen, aber das hat ja gereicht. Und man muss sagen, Darmstadt hat in der zweiten Halbzeit gefühlt gar nicht mehr aufs Tor geschossen", so der Innenverteidiger der Blau-Weißen.

Dass die Partie sich oft auf wenig unterhaltsamem Niveau abspielte und von Taktik und Kampf geprägt war, ordnete auch KSC-Kapitän Jerome Gondorf ein: "Das Spiel hat heute ganz klar gezeigt, aus was die zweite Liga besteht. Wir sind in jedem Spiel dran, ein Spiel zu gewinnen. Aber man sieht auch in der ersten Halbzeit, dass wir nah dran sind ein Gegentor zu bekommen. Dann wird es hier doppelt schwer."

Gondorf: "Wir sind eine bodenständige Truppe"

Dass man beim KSC schon bald größere Brötchen backen möchte und sich höhere Ziele setzt, kommt für den Mittelfeld-Motor deshalb auch noch etwas zu früh: "Wenn wir die 40 haben, können wir über anderes reden. Aber wir sind eine bodenständige Truppe und wissen, dass wir in jedem Spiel alles reinlegen müssen. Das haben wir letzte Woche zu spüren bekommen. Dementsprechend versuchen wir jetzt einfach weiter zu punkten und dann schauen wir mal."

“Wir haben über 90 Minuten zwei verschiedene Halbzeiten gesehen", analysierte Eichner nach der Partie und gab an, dass es in der Halbzeit auch etwas lauter wurde. "Wir haben versucht mehr Emotionalität in die Mannschaft zu bringen. Nach dem Tor hat dann nur noch eine Mannschaft gespielt. Ich denke, wir gehen deshalb in Summe nach 90 Minuten nicht unverdient als Sieger vom Platz", erklärte Eichner.

Ob das der Sieg gewesen sei, der den KSC-Express nach der Nürnberg-Niederlage zurück ins Gleis brachte, lautete eine Journalisten-Frage nach der Partie. Das wollte Eichner so aber nicht stehen lassen: "Der Zug war nie entgleist, er hat gegen Nürnberg nur kurz gestockt", entgegnete Eichner die Zug-Metapher. "Dennoch war es extrem wichtig für die Mannschaft nach der Niederlage aus der letzten Woche Auswärts den nächsten Dreier einzufahren", erklärte der KSC-Coach auf der anschließenden Pressekonferenz.