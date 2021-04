vor 3 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe Stimmen zum KSC-Spiel: Gersbeck lobt "alten Mann" und Matchwinner Gordon - "Er bereichert die Kabine jeden Tag"

Unentschieden! Und das zum dritten mal in Folge! KSC und HSV trennten sich nach dem Spiel am Donnerstag mit 1:1. Dennoch sind Spieler und Trainer und vor allem der Torschütze in einer aufwärtsgerichteten Stimmung. Die Stimmen zum dritten Remis in Folge.