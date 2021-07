vor 5 Stunden Karlsruhe Startet der KSC auch im Wildpark perfekt in die Saison? Die Facts zum Spiel gegen Darmstadt

In Rostock ist der Karlsruher SC ergebnistechnisch perfekt in die neue Saison 2021/22 gestartet. Am Freitagabend könnte gegen den SV Darmstadt der zweite Saisonsieg und der erste Heimsieg eingefahren werden. In Heimspielen haperte es bekanntlich in der vergangenen Saison: Der KSC schloss in der Heimtabelle auf Relegationsplatz 16 ab. Für Freitag stehen die Chancen für einen Heim-Dreier gut. Zum einem kehren endlich wieder die treuen KSC-Fans zurück in den Wildpark, zum anderen müssen die Hessen mit einigen Problemen kämpfen, wie Peter Putzing in den KSC-Facts feststellt.