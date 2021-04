vor 3 Stunden Hamburg Gordon sei Dank: KSC knöpft HSV einen Punkt ab

Die Remis-Serie des Karlsruher SC in der 2.Bundesliga hält an. Beim siebten Spiel ohne Sieg nacheinander verbuchte der KSC ein 1:1 (0:0) beim strauchelnden Aufstiegskandidaten Hamburger SV am Donnerstagabend. "Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat unglaublich gefightet. Wir haben hier ein ganz, ganz tolles Auswärtsspiel gemacht", lobte Sportchef Oliver Kreuzer beim "Sky". "Am Ende nehmen wir hier ganz verdient einen Punkt mit."