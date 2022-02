vor 10 Stunden Karlsruhe Sandhausen gewinnt mit 2:0 in Karlsruhe: Der Liveticker zum Nachlesen

Der KSC war sicherlich nicht die schlechtere, wohl aber die unglücklichere Mannschaft an diesem Tag. In Hälfte eins waren die Gastgeber überlegen und erspielten sich einige gute Gelegenheiten, Lorenz traf mit rechts die Latte. Mit dem Pausenpfiff traf Testroet dann aber nach einer Freistoßflanke von Okoroji zum 1:0 für Sandhausen (45.+1). In der zweiten Halbzeit fiel den Karlsruhern wenig ein, Gordon hatte mit einem Lattenkopfball die beste Gelegenheit (73.). Das kuriose Eigentor von Gondorf (85.) besiegelte die Niederlage. Der Liveticker zum Nachlesen.