Es ist das letzte Spiel der Saison: Am Sonntag trifft der Karlsruher SC auf den FC Heidenheim (Anpfiff 15.30 Uhr), die "magische Grenze" der 50 Punkte-Marke stets im Blick. Aktuell steht der KSC mit 49 Punkten genau zwei Punkte hinter den Gastgebern. "Ich glaube, das wird ein Spiel, das mit sehr viel Leidenschaft geführt wird" prognostiziert vor diesem Hintergrund KSC-Coach Christian Eichner.

Nicht nur die Saison geht zu Ende, auch der Aufenthalt im Quarantäne-Trainingslager neigt sich für den KSC dem Ende zu. "Sehr engagiert" seien die Jungs dort gewesen, sagt Trainer Christian Eichner bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. Der Heimsieg gegen Kiel habe dann die Stimmung zusätzlich aufgehellt.

"Ich glaube, sie haben es genossen, die Erinnerungen an die letzten zwölf Monate nochmal aufleben zu lassen", so der Trainer. Doch bevor es nach Hause zur Familie in die wohlverdiente Sommerpause gehe, müsse erst einmal ein "großer Haken" hinter das Saisonfinale gegen Heidenheim gesetzt werden.

Kuster statt Gersbeck, Guèye statt Hofmann?

Erstmals in dieser Saison darf am Sonntag Ersatztorhüter Markus Kuster ran - nicht der einzige Wechsel, den die Zuschauer am Sonntag zu Gesicht bekommen werden: "Wir werden versuchen, eine gute Mischung zu finden", so Eichner, "weil wir ja dort hinfahren, um nochmal das Maximale mit nach Hause zu nehmen." In diesem Fall heißt das, die 50 Punkte zu knacken und in der Tabelle einen Platz nach vorne zu rücken.

Dass das gegen die Gastgeber nicht einfach wird, weiß der Coach aber ebenso gut: "Sie werden versuchen, ihre Position zu schützen und wir werden versuchen, sie auf dieser Position nochmal anzugreifen", so Eichner.

Wer es schlussendlich in die Startelf schafft, werde sich jedoch in den letzten Trainingseinheiten entscheiden. Fest steht: Kyoung-Rok Choi (Muskelfaserriss), Benjamin Goller (Knieverletzung), Marc Lorenz (Sprunggelenk) und Philipp Hofmann werden nicht mit von der Partie sein. Doch bezüglich des Ersatzes zum gelb-gesperrten Hofmann gibt der Trainer doch noch Anlass zur Spekulation.

"Es gibt sicherlich Positionen, auf denen wir extrem gut und quantitativ gut besetzt sind. Vorne ist es eben so, dass wir neben Philipp Hofmann nur noch Malik Batmaz und Babacar Guèye haben." Letzterer wird den KSC zum Sommer verlassen, sofern der Verein ihm keine Vertragsverlängerung anbietet. "Es kann aber gut sein, dass Babacar nochmal seine Einsatzzeit bekommt", so Trainer Eichner.