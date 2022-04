vor 33 Minuten Karlsruhe Raubt der KSC dem HSV endgültig die letzte Hoffnung auf den Aufstieg? Alle Facts zum Spiel

Erneut heißt es: Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Nachdem sich die Nordlichter und die Badener in dieser Saison bereits im Hinspiel, im DFB-Pokal und in einem Testspiel duellierten, steht nun das vierte Kräftemessen an. Rückspiel in Hamburg. Bedeutet auch: Der KSC könnte sich für das bittere Aus im Pokal rächen und dem HSV damit die wohl letzte Aufstiegshoffnung nehmen. Die Facts zum Spiel hat Peter Putzing.