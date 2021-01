29.12.2020 17:05 Karlsruhe Quarantäne nach Heimatbesuch: KSC in Würzburg ohne Gueye

Der Karlsruher SC wird sein Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers am Samstag (13 Uhr/Sky) ohne Stürmer Babacar Gueye bestreiten. Der 25-Jährige war am Montag von einem kurzen Heimatbesuch im Senegal zurückgekehrt und hat sich am Dienstag in fünftägige häusliche Quarantäne begeben.