vor 17 Stunden Karlsruhe 1:1 zwischen dem KSC und Schalke 04: Der Liveticker zum Nachlesen

Der Karlsruher SC und Schalke 04 trennen sich leistungsgerecht mit 1:1. Simon Terodde (27.) im Anschluss an eine Ecke und Kyoung-Rok Choi (34.) nach Vorarbeit von Marco Thiede erzielten die Treffer des Tages. Der eingewechselte Marvin Pieringer hatte in der 90. Minute das 2:1 für Schalke auf dem Fuß, Gersbeck parierte aber herausragend mit dem Fuß. Der Liveticker zum Nachlesen.