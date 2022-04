vor 9 Stunden Karlsruhe KSC dreht 0:2 in 2:2: Der Liveticker zum Nachlesen

2:2 nach 0:2: Der KSC erkämpft sich einen Punkt gegen Ingolstadt. Schmidt traf nach 24 Minuten nach einem Handspiel von O'Shaughnessy vom Punkt. Direkt nach der Pause erhöhte Bilbija mit einem Abstauber zum 2:0 für die Gäste. Die Gastgeber bewiesen Moral, kamen durch Schleusener (69.) und Hofmann (75.) zurück und hatten am Ende sogar noch die Chance auf den Sieg. Der Liveticker zum Nachlesen.