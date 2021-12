vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe "Möglichst viel Winterspeck anfressen": Kann der KSC in Dresden mit Kampf und Einsatz erneut punkten?

Noch drei Spiele, bis sich der Karlsruher SC in die Weihnachts- und Winterpause verabschiedet. Drei Spiele, in denen es laut Trainer Christian Eichner darum geht "sich möglichst viel Speck anzufressen." Um sich die erste Ration an Punktespeck schon in Dresden zu schnappen, muss der KSC einen enormen Aufwand betreiben, wie Eichner erklärt.