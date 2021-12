Christian Eichner hatte vor der Partie von einem Abnutzungskampf gesprochen, den er erwartet und damit sollte er nicht unrecht haben. Ein schönes Spiel war es nicht und das 2:2 geht durchaus in Ordnung. Die Karlsruher haben sich zu viele Fehler erlaubt und die Gäste aus dem Norden immer wieder zu Abschlüssen eingeladen. Mit der letzten Aktion der Partie hätte Schleusener beinahe noch für den 3:2-Siegtreffer gesorgt, sein Kopfball traf jedoch nur die Latte. Nach dem 1:0 durch Breier (7.) hatte zunächst Gordon (12.) per Kopf ausgeglichen und Hofmann mit seinem ersten Abschluss nach 26 Minuten für die Karlsruher Führung gesorgt. In der 82. Minute war es erneut Breier, der auf 2:2 ausglich. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Schlusspfiff Schöne Weihnachten!

90. Minute+3 Abpfiff

90. Minute+2 Schleusener an die Latte

90. Minute+1 Gleich ist es vorbei

90. Minute Zwei Minuten Nachspielzeit

90. Minute Reguläre Spielzeit gleich vorbei

88. Minute Nur noch lange Bälle

86. Minute Kother holt einen Freistoß raus

85. Minute Geht da noch was?

84. Minute Gersbeck ohne Schuld

82. Minute Hansa gleicht aus

80. Minute Wanitzek im Abseits

79. Minute Gelb gegen Eichner

77. Minute Fans außer sich

75. Minute Big Points

74. Minute Flanke segelt durch den Strafraum

72. Minute Schlussphase läuft

70. Minute Hansa wechselt

68. Minute Großchance KSC

68. Minute Hansa bereitet Wechsel vor

67. Minute KSC steht besser

65. Minute Gibt es heute ein Debüt?

63. Minute Schleusener fast durch

62. Minute Entlastung fehlt

61. Minute Großchance Hansa

59. Minute Roßbach in ungewohnter Rolle

57. Minute Gersbeck erneut unsicher

54. Minute Duljevic drüber

53. Minute Beinahe-Chance für Schleusener

52. Minute Freistoß für die Badener

49. Minute Starkes Tackling

47. Minute Erster Freistoß

46. Minute Keine Wechsel

46. Minute Weiter geht's

Halbzeit Zwischenfazit

45. Minute+2 Halbzeit

45. Minute+1 Gleich ist Pause

44. Minute Nächster Wackler vom KSC-Keeper

42. Minute Patzer Gersbeck

41. Minute Mamba im Abseits

38. Minute Breithaupt sehr ballsicher

37. Minute Passiert hier noch was?

34. Minute Großchance Hansa

32. Minute Breite Karlsruher Brust

30. Minute Nächste Chance

28. Minute Neuntes Saisontor

26. Minute Hofmann trifft zum 2:1

25. Minute Hofmann bisher nicht zu sehen

22. Minute Freistoß für den KSC

21. Minute Unterhaltsame Partie

19. Minute Guter Konter

18. Minute Unnötige Ecke

16. Minute Cueto arbeitet nach hinten mit

14. Minute Effizienz einer Top-Mannschaft

12. Minute Gordon trifft zum Ausgleich!

10. Minute Schwache Karlsruher Anfangsphase

8. Minute Nächster Wackler

6. Minute 1:0 für Rostock

5. Minute Erste längere Ballbesitzphase des KSC

4. Minute KSC defensiv gefordert

2. Minute Gute Chance für Hansa

1. Minute Spiel läuft

13:31 Anstoß verzögert sich

13:27 Es ist angerichtet

13:22 Schiedsrichtergespann

13:18 Kleine aber feine Kulisse

13:13 Große KSC-Chance

13:06 Zweikampflastiges Spiel?

12:58 Erinnerungen an das Hinspiel

12:49 Wiedersehen mit alten Bekannten

12:42 Batmaz fehlt

12:38 Hansa-Aufstellung

12:35 KSC-Aufstellung

12:33 Herzlich willkommen!

Der Liveticker startet hier um 12.30 Uhr

Aus sieben Metern setzt er den Ball aber weit über die Latte, normalerweise nutzt er solche Chancen.Es war der neunte Hofmann-Treffer in dieser Saison und schon sind die Fans auf der Osttribüne da.Das muss er gehört haben, vielleicht hat er ein Smartphone im Stutzen. Gondorf steckt auf Hofmann durch. Dieser setzt sich gegen Malone durch und trifft mit links aus 13 Metern in die lange Ecke. Ganz stark gemacht!Für den Karlsruher Sturmtank ist es bisher eine undankbare Partie. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt: Das hat für Philipp Hofmann gar nichts zu sagen, der Mittelstürmer ist immer für ein Tor gut.Nach einem Foul an Gondorf gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld. Heise flankt jedoch etwas zu lang, es gibt Abstoß.Wie schon bei den letzten Heimspielen ist hier einiges los im Wildpark. Ruhephasen gibt es nicht, es geht schnell von Strafraum zu Strafraum.... im Gegenteil, die Ecke wäre beinahe zum Verhängnis für Hansa geworden. Cueto sprintet über den halben Platz und bedient von der linken Seite Schleusener, der aber nicht richtig zum Abschluss kommt.Ein langer Ball auf van Rhijn köpft der Niederländer unbedrängt in den Rücken von Gordon, der die Kugel aus 16 Metern ins Toraus köpft. Da sehen beide Verteidiger nicht gut aus, die Ecke bringt jedoch nichts ein.Lucas Cueto erobert den Ball auf der rechten Seite zurück. Die Gastgeber sind jetzt besser im Spiel.Zum ersten Mal kommen die Karlsruher vor das Tor der Gäste und treffen direkt.Lucas Cueto will einen Doppelpass mit Gondorf spielen und wird im rechten Halbfeld gefoult. Wanitzek bringt die Flanke gefühlvoll auf Gordon, der aus zwölf Metern per Kopf in die lange Ecke trifft.Die Mannschaft von Christian Eichner ist bisher noch gar nicht in der Partie. Die Gäste sind deutlich aggressiver in den Zweikämpfen und hatten bereits drei gute Gelegenheiten. van Rhihn holt Torschützen Breier an der Mittellinie von hinten von den Beinen und hat Glück, dafür nicht verwarnt zu werden.Gersbeck trifft den Ball weit vor dem eigenen Tor nicht richtig und schon wird es wieder gefährlich. Glück für den KSC, dass die Rostocker da nicht mehr daraus machen.van Rhijn köpft den Ball unbedrängt ins Toraus. Die Ecke wird im Fünfer geklärt, Pascal Breier holt sich den zweiten Ball, dreht sich aus sieben Metern und trifft in die lange Ecke.Die Gastgeber bekommen jetzt mal ein wenig Platz. Gondorf vertändelt den Ball am linken Strafraumrand der Rostocker.Hansa spielt bisher mutig nach vorne und drückt die Badener tief in die eigene Hälfte.Neidhart hat auf links ganz viel Platz und zieht aus 13 Metern ab. Gersbeck lässt den Ball sicherheitshalber zur Seite abtropfen.Der Ball rollt im Wildpark.Die Karlsruher kamen etwas später aus den Kabinen, erst jetzt betreten beide Mannschaften den Rasen.Fünf Grad, immerhin kein Regen, der Rasen in gutem Zustand – die Bedingungen sind optimal für ein schönes letztes Fußballspiel im Jahr 2021. Die Mannschaften laufen ein, gleich geht's los.Geleitet wird die Partie von Patrick Hanslbauer aus Altenberg mit seinem Gespann Benedikt Kempkes und Johannes Huber an der Linie. Tom Bauer wird versuchen, Christian Eichner und Jens Härtel unter Kontrolle zu halten und in Köln hat Video-Schiedsrichter Michael Bacher ein Auge auf die Begegnung.Pandemiebedingt sind beim heutigen Spiel wieder nur 750 Zuschauer zugelassen, in der vergangenen Woche gegen Heidenheim zeigte sich jedoch, dass auch die ganz schön laut sein können. In etwas mehr als zehn Minuten geht es hier dann los.Auch wenn der KSC heute quasi mit dem letzten Aufgebot antritt: Durch die Ergebnisse am bisherigen Zweitliga-Spieltag bietet sich den Gastgebern heute die Möglichkeit, bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz drei heranzurücken.„Ich erwarte Abnutzungskampf pur", meinte Christian Eichner zur heutigen Partie. In Lukas Fröde fehlt den Gästen zumindest ein Spieler, dem solche Partien grundsätzlich liegen und auch Hansa-Topstürmer John Verkoek (zehn Treffer) steht den Hanseaten nach seiner fünften Gelben Karte nicht zur Verfügung.Am ersten Spieltag gewannen die Badener in Rostock mit 3:1. "Wir haben eine gewisse Kenntnis über den Gegner, das haben meine Jungs noch in Erinnerung", sagte KSC-Trainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Freitag, Die Karlsruher taten sich in Rostock über lange Phasen schwer und kamen vor allem nach schweren Fehlern der Gegner zu eigenen Treffern. "Das Hinspiel ist Mahnung genug für mein Team", fügte Eichner am Freitag hinzu.Damian Roßbach, der von 2018 bis 2020 insgesamt 60 Spiele für den KSC bestritt, steht in der Rostocker Startelf. Lukas Fröde ist derzeit noch vom KSC an Hansa ausgeliehen, fehlt jedoch wegen einer Gelbsperre. Der Dritte im Bunde ist der Rostocker Torwarttrainer Dirk Orlishausen, der das Karlsruher Tor zwischen 2011 und 2018 180 mal hütete.Malik Batmaz, der beim 3:2-Sieg der Karlsruher zwei Treffer erzielt hatte und mit einer Sprunggelenksverletzung zur Halbzeit raus musste, steht heute nicht im KSC-Kader. Auf der Bank sind heute nur sechs Feldspieler, darunter der 18-jährige Tim Rossmann und der 17-jährige Stefano Marino.Hansa-Trainer Jens Härtel schickt diese Startelf in die Partie: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Rother, Rhein - Duljevic, Mamba - Breier, Munsy.Die badischen Gastgeber beginnen mit folgender Aufstellung: Gersbeck - van Rhijn, Gordon, Kobald, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Cueto, Schleusener - Hofmann.Heute steht das letzte KSC-Spiel des Jahres an. Hansa Rostock gastiert im Karlsruher Wildpark.