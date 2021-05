vor 9 Stunden Fürth/Karlsruhe KSC zu Gast in Fürth: Trifft die Blau-Weißen die "Rache" der Kleeblätter?

Greuther Fürth ist absolut auf Aufstiegskurs. Auch, weil die Kleeblätter enorm auswärtsstark sind. In der laufenden Spielrunde wurden nur zwei Begegnungen auf gegnerischem Geläuf verloren. Beim FC St. Pauli - und: in Karlsruhe! Das habe man nicht vergessen, das wolle man am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) gegen den KSC auf heimischem Rasen "zurechtrücken", war aus Fürth zu hören. Die Fakten zum Spiel.