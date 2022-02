vor 11 Stunden Karlsruhe Der KSC gewinnt mit 2:0 in Kiel: Der Liveticker zum Nachlesen

Der Karlsruher SC gewinnt das zweite Spiel in Folge. Durch einen sehenswerten Distanztreffer von Daniel O'Shaughnessy (16. Minute) und ein Jokertor von Fabian Schleusener (67.) nach Vorarbeit von Philipp Hofmann besiegen die Karlsruher Gastgeber Holstein Kiel verdient mit 2:0. Die Gastgeber erspielten sich zu wenige zwingende Chancen, der KSC nutzte seine Gelegenheiten dagegen eiskalt aus und überholte die Kieler somit in der Tabelle. Der Liveticker zum Nachlesen.