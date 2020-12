KSC will in Aue mutig sein und Unruhe stiften: "Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen"

Der Karlsruher SC reist in der englischen Woche zu Erzgebirge Aue, um am Donnerstagabend drei Punkte zu gewinnen. Die Heimniederlage gegen Düsseldorf haben die Blau-Weißen hinter sich gelassen und wollen in Aue mutig sein und Unruhe stiften. ka-news.de hat die Online-Pressekonferenz für Sie zusammengefasst.

Die Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf hat den Karlsruher SC zurück auf den Boden der Tatsachen geholt und die Siegesserie beendet. Die gute Laune hat Christian Eichner trotzdem nicht verloren, der gemeinsam mit Kapitän Jerome Gondorf etwas verspätet zur Online-Pressekonferenz eintraf.

Der Grund dafür lag nicht an Strafrunden durch den Hardtwald, sondern in der ausführlichen Video-Analyse des vergangenen Spieltags nach dem Training. "Mit der Video-Analyse haben wir das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf weitestgehend abgeschlossen", erklärt Cheftrainer Christian Eichner. Jetzt geht es schon am Donnerstagabend gegen Erzgebirge Aue.

Eichner bleibt kaum Zeit

Viel Zeit bliebt Christian Eichner also nicht, um seine Mannschaft auf das anstehende Auswärtsspiel vorzubereiten. "Heute hatten wir einen halb-regenerativen Tag mit einer Mischung aus Erholung und einer leichten Belastung", so Eichner.

Bevor die Mannschaft am Mittwochnachmittag in den Bus steigt, geht es noch ein letztes Mal auf den Trainingsplatz. "Morgen werden wir auf dem Platz nochmal kurz hochfahren", lautet der Plan für die letzte Trainingseinheit.

"Der Fokus liegt darauf zu gewinnen"

Jerome Gondorf musste am Sonntag seine Gelbsperre absitzen und das Spiel von der Tribüne aus ansehen. Im Erzgebirge wird Gondorf seine Mannschaft wieder auf den Platz führen und lautstark den Ton angeben.

"Wir wollen versuchen wieder in die Punkte zu kommen", so der Kapitän. In Aue trifft Gondorf nicht nur auf eine "Mannschaft auf Augenhöhe", sondern auch auf einen seiner größten Förderer: Dirk Schuster. "Ich freue mich ihn und das Trainerteam wiederzusehen, der Fokus liegt aber trotzdem darauf, dass ich mit meiner Mannschaft gewinnen will".

"Aue hat ein extrem gutes Umschaltspiel, weshalb wir extrem auf der Hut sein müssen", ergänzt Eichner über den kommenden Gegner. Der FC Erzgebirge Aue liegt punktgleich mit dem Karlsruher SC auf Rang neun, daraus lässt sich ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Christian Eichner ist sich dessen bewusst: "Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um aus Aue etwas mitbringen zu können".

KSC will in Aue Unruhe stiften

Im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf fehlte dem KSC die Durchschlagskraft und die Ideen gegen den Absteiger aus der 1. Bundesliga. "Wir hatten nicht den allerletzten Mut und extrem viele Phasen, in denen wir keinen Ball hatten", analysiert Eichner. Um solche Situationen zu überwinden und wieder ins Spiel zu kommen, gilt es "Unruhe zu stiften", die eigenen Mitspieler auch mal "anzustacheln", um eine gewisse Aggressivität zu wecken.

Gondorf ist gesetzt

Marco Djuricin, Jannis Hanek, Sebastian Jung und Kyoung-Rok Choi werden ihre KSC-Kollegen nicht mit anstacheln können. Sie fehlen auf der Fahrt ins Erzgebirge. Wie der restliche Kader am Donnerstag aussehen wird, lässt Christian Eichner offen.

"Wir versuchen im Laufe der englischen Woche frisches Personal zu bringen, aber gleichzeitig nicht zu überdrehen". Kapitän Jerome Gondorf ist gesetzt, wie es mit Alexander Groiss aussieht, der Gondorf vertreten hat, ist noch unklar. "Alex hat das Spiel gegen Düsseldorf zu meiner Zufriedenheit gelöst und eine Basis für sich selbst geschaffen", so Christian Eichner.

Am Donnerstag rollt erst um 20:30 Uhr der Ball, für die Spieler der zweiten Bundesliga eine ungewohnte Anstoßzeit. Kapitän Gondorf sieht darin keine Schwierigkeiten: "Die Anstoßzeit ist ungewohnt, weil wir sie noch nicht hatten, aber das ist für unsere Gegner dasselbe". "Wenn jemand das Ziel hat sportlich weiter zu kommen, dann hat er viele solcher Spiele in der Champions- oder Europa-League".