Im ersten Heimspiel der Saison möchte der KSC die "Heimschwäche" der letzten Saison brechen und den SV Darmstadt 98 besiegen. Gleichzeitig erobern am Freitagabend die Fans ihre neue Heimat, die neue Karlsruher Gegengerade. Christian Eichner und seine Mannschaft lassen sich von den mehreren Corona-Fälle seitens der Gäste nicht beirren und sind vollfokussiert, die Lilien zu bezwingen.

Am Freitagabend trifft der Karlsruher SC auf den SV Darmstadt 98 im heimischen BBBank-Wildpark. Mit den Fans im Rücken möchte die Elf von Christian Eichner den zweiten Saisonsieg im Spiel gegen die angeschlagenen Lilien holen. "Wir freuen uns endlich wieder vor unseren eigenen Fans im Stadion zu spielen", sagt Eichner.

Doch ob das Spiel stattfinden wird, ist derzeit noch ungewiss. Die Gegner sind von mehreren Corona-Fällen geplagt und haben derzeit nur 14 Feldspieler zur Verfügung, davon sind vier Spieler aus der U-19. Damit sei die Wettbewerbsgleichheit infrage gestellt, heißt es von Darmstädter Seite. Christian Eichner hingegen, nimmt die Situation gelassen: "Ich gehe zur Stunde davon aus, dass wir morgen spielen werden", sagt Eichner. Dementsprechend trainiere auch die Mannschaft.

Gersbeck kann spielen

Berechenbar wird das Spiel gegen die Lilien also kaum, denn zum aktuellen Zeitpunkt weiß niemand, wer von Darmstadt morgen auf dem Karlsruher Rasen steht. Der Fokus liege laut Eichner auf dem eigenen Team und auf den Erkenntnissen, die er aus dem Auswärtssieg in Rostock gewonnen hat. "Wir haben eine kurze, aber gute Trainingswoche hinter uns, in dieser wir das Spiel in Rostock aufgearbeitet haben", erklärt der Cheftrainer.

Verzichten muss der Trainerstab auf Marc Lorenz und Marco Thiede ebenso wie auf Leon Jensen und Paul Löhr. "Marc Lorenz und Marco Thiede erwarte ich zeitnah zurück im Mannschaftstraining", erklärt Eichner. Gute Nachrichten gibt es für den Einsatz von Stammtorwart Marius Gersbeck, der im Mannschaftstraining umknickte und dieses abbrechen musste. "Ich gehe davon aus, dass wir Marius am Freitagabend auf dem Platz sehen werden", sagt Eichner optimistisch.

Wen die Fans außer Marius Gersbeck auf dem Platz anfeuern dürfen, bleibt bis zum Anpfiff geheim. "Es werden keine sechs oder sieben Positionen verändert, aber das ein oder andere Gesicht wird man durchaus sehen können", sagt "Eiche". Klar ist schon jetzt, der KSC muss am Freitag 100 Prozent geben, um die Lilien zu bezwingen. "Ich wünsche mir einen mutigen und erfrischenden Auftritt meiner Mannschaft". Unterschätzen solle man den Gegner keinesfalls, meint Eichner. "Dieser Verein ist in der Lage, jede Mannschaft dieser Liga zu besiegen", sagt der Cheftrainer über Darmstadt.