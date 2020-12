Zum Abschluss des Pflichtspiel-Jahres 2020 trifft der Karlsruher SC am Montagabend auf den Hamburger SV. Nach den Niederlagen gegen Düsseldorf und Aue droht dem KSC die dritte Pleite in Serie. Denn der HSV ist nach einer Durststrecke wieder gut drauf und absoluter Topfavorit. Peter Putzing hat die Facts zum letzten Spiel 2020.

Es ist der 13. Spieltag - und der soll dem KSC Glück bringen. Die Karlsruher wollen den HSV endlich einmal in Liga zwei besiegen. Bisher lautet die badische Bilanz im Fußball-Unterhaus: Zwei Spiele - zwei Niederlagen.

Am Montag steigt das 60. Spiel

Insgesamt trafen die beiden Teams in 59 Spielen aufeinander. Der HSV gestaltete 21 siegreich, der KSC 18 – 20 Begegnungen endeten remis. KSC-Cheftrainer Christian Eichner versucht immer wieder, seine Mannschaft in die Außenseiterrolle zu schieben. Damit will er dem Team etwas den Druck nehmen.

Beim Spiel gegen den Hamburger SV muss "Eiche" das nicht tun. Die "Millionen-Truppe" aus der Hansestadt ist glasklarer Favorit, wenn die Begegnung am Montag im Wildparkstadion angepfiffen wird. Das zeigt die Tabelle: Das Team des HSV belegt Rang drei in der Tabelle, der KSC ist etwas weiter hinten platziert.

HSV zurück in der Erfolgsspur

Die HSV-Elf hat nach einer Durststrecke von fünf sieglosen Spielen wieder auf die Erfolgsspur gefunden, zwei Siege in Serie belegen das. Sandhausen wurde mit 4:0 abgefertigt. Das war der höchste Saisonsieg, zuvor hatten die Hansestädter in Darmstadt mit 2:1 die Oberhand behalten. Und der KSC?

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Analyse zum Spiel: Kalte Dusche für den Karlsruher SC im Erzgebirge

Nach vier Seriensiegen gab´s zuletzt zwei Niederlagen. Die Eichner Elf kassierte dabei sechs Gegentreffer… In Aue setzte es nach drei Auswärtssiegen in Folge eine heftige 1:4 Niederlage.

Die Zahlen zum Gegner

Die HSV-Profis markierten 2,1 Tore pro Partie. 25 Treffer waren es insgesamt, 24 davon wurden von innerhalb des Strafraums erzielt, fünf Kopfballtreffer waren dabei. Aber: Nach Standards gelangen null Tore. Schon 16 Gegentreffer kassierten der KSC-Gegner, 1,3 Gegentore im Schnitt - das zeigt wo die Hanseaten Schwächen haben.

Allerdings blieb die Elf auch schon dreimal ohne Gegentor. Von vier Elfmetern wurden drei verwandelt. Zwei Elfmeter haben die HSV´ler bisher verschuldet. Beeindruckend die Passgenauigkeit der Norddeutschen: 81 Prozent, schwer da dem Gegner den Ball abzunehmen... 57 Prozent Ballbesitz sind nichts Besonderes…

Etwas Besonderes ist aber - Simon Terodde. Der Top-Stürmer brachte es in zwölf Einsätze auf stolze 13 Tore, im Schnitt trifft er alle 78 Minuten. Aber: Einen Elfer hat der sonst so treffsichere Stoßstürmer verschossen.

Der Trainer des HSV, Daniel Thioune, hat schon 24 Spieler eingesetzt, im Durchschnitt waren die 26,5 Jahre alt. Lauffreudigster Akteur darunter ist Moritz Heyer, der spulte in elf Partien 124,97 Kilometer ab.

Kaum Regeneration für den KSC

Einen hatten die "Rothosen" auf ihrer Seite: Den Terminplaner der 2. Bundesliga. Denn der meinte es nicht gut mit dem KSC. Am Donnerstag trat der am Abend in Aue an, trudelte gegen fünf Uhr am Morgen im Wildpark ein. Am Montag schon geht’s gegen den HSV. Einen ausgeruhten HSV, denn die Norddeutschen hatte ihre Spieltagspartie gegen Sandhausen schon vergangenen Dienstag, können wesentlich länger regenerieren als die Badener.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC-Coach Eichner hadert mit deutlicher Pleite gegen Aue: "Unfassbar unnötig"

"Wir haben einfach zwei Tage weniger als der HSV", sagt Eichner und ergänzt: "Da müssen wir die Belastung gut steuern." Daher gab´s am Freitag frei. Doch Eichner jammert dennoch nicht über die für die Badener unglückliche Terminplanung, sondern gibt sich sportlich fair: "Sicher - Aue als Wochenspiel, das war sehr weit, wurde spät angepfiffen und wir haben so eine kurze Regenerationszeit. Aber im Laufe einer Saison gleicht sich so etwas aus. Der HSV hat mehr Zeit, wir hatten das beim Spiel gegen Nürnberg."

Eichner trifft einige alte Bekannte

Der KSC Trainer trifft auf einen Ex-Mitspieler und guten Freund: Michael Mutzel, inzwischen Sportdirektor des HSV. Auch zu Sebastian Dirscherl hat "Eiche" guten Kontakt. Der 33-Jährige Dirscherl war beim KSC Scout und Chefanalyst, hat diesen Job nun beim HSV.

Nicht wenige würden Dirscherl gerne wieder beim KSC sehen… Auch der Torwarttrainer der Hamburger, Kai Rabe, hat eine KSC Vergangenheit, arbeitete acht Jahre beim Wildparkclub. Mittelfeldmann David Kinsombi war schon bei den Blau-Weißen und ist im Moment Ergänzungsspieler beim HSV.

Bester Torschütze bei den Rothosen ist Fußball-Legende Uwe Seeler, mit sieben Treffern. Bester Torschütze im KSC Trikot: Eberhard „Ebse“ Carl, in 13 Einsätzen traf er viermal. Am häufigsten trat Gunther Metz im KSC Trikot gegen den HSV an: 18 Mal.