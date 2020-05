Alle Karlsruher wissen: Die Aussicht vom Durlacher Turmberg ist grandios. Von dort, wo der KSC Kader in der Sportschule Schöneck das wegen der Corona Krise verordnete Quarantäne Trainingslager vor der Partie gegen Darmstadt 98 abhält, schauen die Profis über die Fächerstadt, bis weit hinein in die benachbarte Pfalz. Aber die Aussicht für die badischen Zweitligafußballer in Sachen Klassenerhalt ist weniger schön - bis schlecht.

Der Wildpark Club ist Tabellenvorletzter, hat magere 24 Punkte auf dem Konto und kassierte zuletzt in der Liga zwei Pleiten in Folge. Gegen Nürnberg und Heidenheim. Jetzt, beim Neustart, nachdem der Spielbetrieb am 13. März unterbrochen worden ist, soll gegen die 98ger alles besser werden. Ein Heimsieg ist Pflicht, will man nicht vorzeitig den Anschluss an die Nichtabstiegsränge verlieren.

Starke Lilien - besonders Angreifer Dursin

Doch dem KSC steht am Samstag beim Geisterspiel gegen die Hessen eine schwierige Aufgabe bevor. Denn die Lilien lieferten bisher eine tolle Saison ab. Nach acht Siegen und zwölf Remis haben die Darmstädter stolze 36 Zähler auf der Habenseite, belegen einen starken sechsten Tabellenrang.

Dass die Elf von Noch-Trainer Dimitrios Grammozis, der Darmstadt nach dieser Saison als Chefcoach verlassen wird und dessen Job von Markus Anfang übernommen wird, zuletzt zehn Spiele in Folge ungeschlagen blieb, verdeutlicht, welche Mamutaufgabe den KSC erwartet. Von zwölf Auswärtsspielen verlor der kommende KSC Gegner nur vier. Besondere Beachtung muss das badische Team Serdar Dursin schenken, denn der Angreifer erzielte in 25 Einsätzen elf Treffer.

Wildpark-Gewächse versus KSC

Es kommt schon ein wenig Wehmut kommt auf, wenn der KSC am Samstag den SV Darmstadt 98 empfängt. Denn: Es werden wohl bei den Lilien zwei junge Spieler in der Startelf auflaufen, die dem KSC richtig gut zu Gesicht stehen würden. Marvin Mehlem und Matthias Bader. Beide im Wildpark ausgebildet, beide mit Fähigkeiten ausgestattet, die im aktuellen KSC Kader nur wenig zu sehen sind: Schnelligkeit und Kreativität.

Der offensive Mittelfeldspieler Mehlem ist ein toller Techniker, hat bisher fünf Tore vorbereitet. Bader spielt meist als Rechtsverteidiger. Ein gelernter Rechtsverteidiger steht nicht im KSC Kader…

Mehlem hatte beim KSC, als er nicht einmal 20 Jahre alt war, einmal mit einigen Teamkollegen zu heftig gefeiert, danach das Training verpasst. Dafür wurde er von der sportlichen Leitung öffentlich richtig heftig kritisiert. Mehlem war enttäuscht, wollte weg - nach elf Jahren KSC.

Weitere Gemeinsamkeiten

Auch Darmstadts Torhüter Florian Stritzel hat KSC Erfahrung, hatte im Wildpark den Status des Ersatztorhüters. Er stand von 2014 bis 2017 im Wildpark unter Vertrag, kam aber nie zum Einsatz.

Einer in den Reihen des KSC hat bei den Hessen eine tolle Zeit erlebt: Winterneuzugang Gerome Gondorf. Der Mittelfeldmann brachte es auf 140 Einsätze für die 98ger. 62 davon in der ersten Bundesliga. Der 31-Jährige erzielte 13 Treffer für Darmstadt und bereitete 20 Tore vor.

KSC ist personell eingeschränkt

KSC Trainer Christian Eichner kann gegen die "Lilien" aus Darmstadt personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Offensivspieler Änis Ben-Hatira sah in Heidenheim die Rote Karte wegen einer Notbremse, Innenverteidiger Christoph Kobald wurde in der in der Nachspielzeit verwarnt. Da es seine fünfte gelbe Karte war, ist auch er gesperrt.

Das Spiel der Badener in der Hinrunde bei den Lilien endete 1:1. Allerdings gewannen die Fächerstädter 2019 in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 1:0 bei den Hessen, wissen daher durchaus wie man die Darmstädter besiegen kann.

Problem: Defensivzone

Die liefern zwar eine Topsaison ab, mussten nur fünf Niederlagen hinnehmen. aber das Torverhältnis der Darmstädter ist wenig beeindruckend: 31 zu 31. Der KSC hat zwei Treffer mehr erzielt. Doch die Badener haben mit 46 Gegentoren 15 mehr als die Lilien zugelassen.

Die Defensive des KSC ist die Problemzone. Obwohl es möglich gewesen wäre, wurde dort im Winter nicht nachgerüstet. Es kamen Offensivspieler...

Zuletzt gewann der KSC 2015 in einem Ligaspiel gegen Darmstadt

Die Heimbilanz spricht für den Karlsruher SC: Elf Spiele, acht Siege, zwei Remis, nur eine Niederlage. Torverhältnis: 28 zu fünf pro "Blau-Weiß". Auch in der Gesamtbilanz ist der KSC vorne. 24 Spiele, nur vier Niederlagen, aber 14 Siege.

Der letzte Dreier für das Team aus dem Wildpark in einem Ligaspiel gegen Darmstadt liegt schon etwas länger zurück. Im Mai 2015 gewann der KSC mit 1:0 in Darmstadt. Torschütze in Minute 89: Hakan Calhanoglu. Torjägerlegende Emanuel Günther brachte es in zwölf Spielen auf vier Tore - Bestwert.