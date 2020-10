KSC will in Nürnberg mit Schwung das "erste Break" schaffen

Der Karlsruher SC hat es geschafft: Am vergangenen Wochenende konnte die Elf von Christian Eichner endlich den ersten Dreier der aktuellen Saison einfahren. Jetzt will die Mannschaft das positive Gefühl mitnehmen und beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg nachlegen.

Wie wichtig und befreiend der erste Sieg für den KSC war, beschrieb Marius Gersbeck zu Beginn der Online-Pressekonferenz. "So ein Sieg macht alles einfacher und alles macht einen Tick mehr Spaß, trotzdem haben wir diese Woche wieder intensiv gearbeitet und fahren mit breiter Brust nach Nürnberg."

Das dieser Sieg auch noch mit einem "zu null" gefeiert werden konnte, war für den KSC -Schlussmann "schön und wichtig, darauf können wir jetzt auf jeden Fall aufbauen."

Gegen Nürnberg sollen die nächsten Punkte folgen

Auf der Leistung von Sandhausen aufbauen, das war auch der Tenor von Trainer Christian Eichner: "Wir wollen den Schwung und das positive Gefühl jetzt mitnehmen und für die nächsten Punkte sorgen." Einen möglichen Punktgewinn bezeichnet Eichner als "das erste Break der Saison und das wollen wir erreichen."

Aber: Ein Break zu schaffen ist selten eine leichte Aufgabe. Dessen ist sich trotz aller Positivität Eichner durchaus bewusst: "Nürnberg ist ein Team mit hoher Qualität und hat mit Manuel Schäffler einen absoluten Top-Stürmer. Wir müssen viel investieren"

Gegen den SV Sandhausen agierte der KSC erstmals in dieser Saison im 4-2-3-1 System, dies führte zwar prompt zum Erfolg, war für Eichner aber nicht der Hauptgrund. "Im Unterschied zu den ersten Spielen haben wir es geschafft das Tor des Gegners zu bedrohen und auch Tore zu schießen." Ob Eichner sein Team am Freitag in der selben Formation aufs Feld schickt ließ er offen: "Es ist eine Option, alle Spieler sind fit, von daher wird es eine knifflige Entscheidung."

Keine Zuschauer in Nürnberg

Die Partie in Nürnberg wird ohne Zuschauer stattfinden. Für Eichner auf jeden Fall kein Nachteil: "In Regensburg hatten wir seit langer Zeit mal wieder ein richtiges Auswärtsspiel, da habe ich beim Gegner schon gemerkt, dass die Zuschauer dafür sorgen können, die letzten paar Prozent mehr rauszuhauen."

Marius Gersbeck betont: "Wir kennen beide Situationen und haben schon gezeigt, dass wir in beiden Situationen Spiele gewinnen können." Am besten wäre wieder ein "zu null" Spiel den "als Torhüter will man, dass natürlich immer" und "man holt auf jeden Fall mindestens einen Punkt." Außerdem klappt es so dann auch einfacher mit dem ersten Break.