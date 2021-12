vor 6 Stunden Karlsruhe Der KSC unterliegt mit 1:3 bei Dynamo Dresden: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach dem starken 4:0 im Heimspiel gegen Hannover 96 folgte eine eher enttäuschende Karlsruher Leistung in Dresden. Nach einer schwachen ersten Halbzeit von beiden Mannschaften überschlugen sich die Ereignisse kurz nach der Pause. Erst traf der Dresdner Ransford-Yeboah Königsdörffer nach 47 Minuten zum 1:0. Fabian Schleusener lieferte sechs Minuten später prompt die Karlsruher Antwort und glich zum 1:1 aus. Wieder Königsdörffer (55.) und Christoph Daferner (69.) erzielten dann aber das 2:1 und 3:1 aus Dresdner Sicht. Da der KSC ab der 62. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kyoung-Rok Choi auch noch in Unterzahl spielen musste, konnten die Badener den Sachsen am Ende nicht mehr viel entgegensetzen. Der Liveticker zum Nachlesen.