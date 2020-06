Eine lohnenswerte Reise war der Trip des KSC ins Erzgebirge bisher fast nie. Denn: Die KSC-Auswärtsbilanz ist ganz, ganz bitter: Von zehn Begegnungen gewannen die Badener: eine. Sechsmal verließ das KSC-Team das Feld als Verlierer, immerhin gelangen drei Unentschieden. Die Torbilanz: 16:7 pro Aue. Kann die Eichner-Elf die Bilanz am Sonntag gegen die Veilchen (Anpfiff 13.30 Uhr) aufpolieren?

Die schlimmste Niederlage mussten die Karlsruher in der Relegation im Jahr 2018 hinnehmen, als man dadurch den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasste. Mann des Abends war Aues Sören Bertram. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 3:1 alle Tore des dreifachen DDR-Meisters.

Aue-Trainer Schuster wohnt in Durlach

Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Fabian Schleusener (44.) erzielt. Bemerkenswert die Zuschauerzahl: 16.000 Fans waren im Erzgebirgsstadion. Denn: Die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema im sächsischen Erzgebirgskreis mit dem Stadtteil Aue, der Heimat des Fußballzweitligisten FC Erzgebirge Aue, hat nur etwas mehr als 16.000 Einwohner.

Zum Vergleich: In Karlsruhe leben über 300.000 Menschen, im Stadtteil Durlach rund 30.000 Menschen - fast doppelt so viele Einwohner wie in Aue-Bad Schlema. Apropos Durlach: Dort lebt seit vielen Jahren der aktuelle Trainer der Auer: Dirk Schuster. Der Ex-KSC Profi Schuster ist gebürtiger Sachse, das Licht der Welt erblickte der einstige Abwehrspieler in Chemnitz.

Zwei Ex-KSC'ler im Veilchen-Kader

In Schusters Trainerstab ist Marc Lorius. Der ist für die körperliche Fitness der Auer Profis zuständig. Lorius stand einst beim KSC als Athletiktrainer unter Vertrag. Inzwischen ist er auch Athletiktrainer der U16 Nationalelf Deutschlands.

In Kader der "Veilchen" stehen zwei Ex-Spieler des KSC unter Vertrag: Linksfuß Dennis Kempe und Offensivspieler Dimitrij Nazarov. Der 30 Jahre Aserbaidschaner Nazarov ist mit insgesamt zehn Treffern der beste Torschütze beim KSC-Gegner. Fünf Tore erzielte er per Elfmeter, einmal verschoss er vom Elfmeterpunkt.

Aue geht mit nur einem Punkt aus der Englischen Woche

Die Bilanz des FC Erzgebirge in der zurückliegenden Englischen Woche, die der KSC ungeschlagen überstand, versetzt den Wildparkclub nicht in Angst und Schrecken. Die "Veilchen" zeigten Schwächen, holten nur einen einzigen Punkt aus drei Spielen, verloren zuletzt zweimal in Folge. Aue musste in den letzten beiden Begegnungen sechs Gegentore hinnehmen.

1:3 hieß es gegen Darmstadt, 0:3 in Heidenheim, dazu gab's ein 1:1 in Nürnberg. Einer hatte daran keine Schuld: Torhüter Martin Männel. In Sachen Körpergröße ist Männel mit seinen 1,83 Metern in der Rangliste der Torhüter der zweiten Bundesliga ganz vorne nicht dabei.

Doch was die Leistung des 32 Jahre alten Torhüters angeht, ist er - laut Fachmagazin Kicker - in der laufenden Spielrunde die Nummer eins der Liga. Bester Torschütze im Trikot des KSC gegen Aue: Sebastian Freis. "Basti" erzielte bei sechs Einsätzen drei Treffer. Timo Staffeldt, wie Freis ein KSC-Eigengewächs, spielte achtmal gegen Aue - mehr als jeder andere KSC'ler.