Der KSC misst sich am Mittwochabend mit dem Tabellenzwölften Jahn Regensburg (Anpfiff 18.30 Uhr). Nach dem 2:1-Derby-Erfolg gegen Stuttgart am Sonntag will sich Christian Eichner aber nicht auf dem gewonnenen Selbstvertrauen ausruhen. "Dadurch und durchs Reden allein können wir nicht in Regensburg gewinnen", so der Cheftrainer.

Mit dem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart konnte der abstiegsbedrohte Karlsruher SC neue Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen. Er steht mit Tabellenplatz 15 nun endlich wieder auf einem direkten Nichtabstiegsplatz.

"Giftige Zweikämpfe und Rassigkeit im Spiel"

Doch gleich am Mittwoch geht es für die Eichner-Elf weiter in die Englische Woche nach Regensburg, am Sonntag folgt dann das Heimspiel gegen Bielefeld. Der Stresslevel für die Mannschaft: hoch. "Wir werden morgen in die Gesichter der Spieler schauen, ob jemand eine Pause braucht von der Psyche her und dann vielleicht am Sonntag voller Power zurück auf den Platz kehrt", sagt Trainer Christian Eichner in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag.

Volle Power müssen die Karlsruher aber erst einmal nun in Regensburg beweisen. Die Jahnelf stehe für eine enorme Lauf- und Einsatzbereitschaft, so Eichner. "Sie investiert in jedem Spiel an die 120 Kilometer, steht für giftige Zweikämpfe und Rassigkeit."

In Regensburg ohne Marco Djuricin

Der Trainer liebäugelt daher damit, gegen Regensburg erneut die unveränderte Erfolgsaufstellung aus dem Derby auf den Platz zu schicken. "Wir haben aber auch die Möglichkeit, den einen oder anderen frischen Spieler reinbringen zu können", so Eichner.

Kurzfristig verzichten muss er auf den verletzten Marco Djuricin. "Das tut mir ein Stück weit weh, weil Marco in den letzten Wochen einen großen Schritt in die richtige Richtung getan hat."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Magere Saison-Bilanz: Stürmer Marco Djuricin muss weiter auf sein erstes KSC-Tor warten

Unangenehm wird für den KSC-Trainer aber auch der Blick auf die Tabelle am Dienstagabend: Denn noch vor der Partie gegen Regensburg werden die Blau-Weißen ihren 15. Tabellenplatz wieder verlieren. Der Grund für die nur kurze Freude: Das Duell der beiden direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, Wehen Wiesbaden und Nürnberg am Dienstagabend.

Keine Gedankenexperimente

"Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn beide verlieren würden", scherzt Eichner. Zeit für ausführliche Gedankenexperimente über mögliche Folgen für den KSC nimmt sich der Trainer aber nicht. Es gelte jetzt, "alles von sich wegzuschieben und sich nur auf uns zu konzentrieren". Über Tabellenkonstellationen werde man sich erst nach dem Spiel Gedanken machen. "Wir sind auf alles vorbereitet und müssen einfach nur bei uns bleiben", so Eichner.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Analyse zum Spiel: Jubel in Karlsruhe – Mit Willen und Kämpferherz zum Derbysieg

"Wenn wir das in den Topf knallen, was wir am Sonntag gebracht haben, dann haben wir große Chancen, in der Liga zu bleiben." Die Spieler tun laut Coach nun aber gut daran, sich nur auf den anstehenden Gegner Regensburg zu konzentrieren, "denn da haben wir noch einen Haufen Arbeit vor uns wegzuräumen. Auf dem Platz müssen wir dann zeigen, wer die drei Punkte noch braucht".