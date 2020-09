Nach der guten Leistung gegen Union Berlin ist KSC-Chefcoach Christian Eichner weiter optimistisch, allerdings muss er in Hannover auf ein Quartett verzichten. In der Transfer-Posse um Philipp Hofmann bleibt Eichner entspannt.

In der HDI-Arena in Hannover erwartet Eichner am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) ein "absolutes Top-Team der Liga, dass sich auf dem Transfermarkt noch einmal sehr gut verstärkt hat."

Eichner erwartet "zwei Büffel"

Ein besonderes Augenmerk legt Eichner auf die Mittelfeldspieler Genki Haraguchi und Dominik Kaiser, die über eine enorme Spielintelligenz verfügen und die beiden "Büffel" Marvin Duksch und Hendrik Weydandt. Die vor allem bei Standardsituationen für Gefahr sorgen können.

Respekt ist vorhanden, verstecken will sich der 37-Jährige aber nicht. "Wenn wir es weiterhin schaffen eklig zu spielen, können wir uns auf ein gutes Spiel einstellen", sagte Eichner auf der Online-Pressekonferenz am Donnerstag.

Verzichten muss der Trainer dabei auf das Quartett Jannis Rabold, Kyoung-Rok Choi, Janis Hanek und David Pisot - unter anderem wegen Verletzungen.

Bleibt bei Hofmann entspannt

Auch zu der Personalie Philipp Hofmann äußert sich der Fußballlehrer und gab sich dabei ähnlich gelassen wie KSC-Sportchef Oliver Kreuzer: "Wir sind da total entspannt, denn wir haben das Heft des Handelns in der Hand."

Weiter unterstreicht Eichner wieder, dass Hofmann ein absoluter Fixpunkt in der Mannschaft sei und dass in der Kabine zwar über die Gerüchte gesprochen wird - "zu einer Unruhe führt das aber nicht."

Vieles gut, aber im "Königsdrittel" noch Luft nach oben

Aber auch mit Topstürmer Hofmann weiß Eichner, dass im Spiel nach vorne noch Luft nach oben ist. "Das letzte Drittel ist das Königsdrittel im Fußball. Da entscheiden Einzelaktionen. Da muss sehr viel passen", betont der KSC-Trainer. "Daran müssen wir weiter arbeiten, um einen ordentlichen Auftritt zu vollenden."