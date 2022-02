KSC-Trainer Eichner vor DFB-Pokalkracher in Hamburg: "Spiele, über die man in Jahren noch spricht"

Ist Hamburg die nächste Zwischenstation auf einer möglicherweise geschichtsträchtigen Karlsruher Pokalreise nach Berlin? An diesem Mittwoch (18.30 Uhr) tritt der Karlsruher SC im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Hamburger SV an. Auf der Pressekonferenz vor der Abreise äußerte sich KSC-Trainer Christian Eichner zu dieser so wichtigen Partie.

Die Generalprobe in der Liga ist für den Karlsruher SC am Samstag geglückt. Gegen den FC Schalke 04, der auf vielen Ebenen mit dem jetzigen Pokalgegner Hamburger SV vergleichbar ist, agierten die Karlsruher über die komplette Spielzeit auf Augenhöhe und verdienten sich ein 1:1.

Im Pokalviertelfinale am Mittwoch (18.30 Uhr) im Hamburger Volksparkstadion würde es bei diesem Spielstand nach 90 Minuten in die Verlängerung gehen – die Breite des aktuellen Karlsruher Kaders würde auch das sicherlich verkraften.

"Christoph Kobald hat das Training heute mitgemacht", verkündete KSC-Trainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Montag. Nun müsse abgewartet werden, wie der Oberschenkel reagiert. Lucas Cueto hat nach Sprunggelenksprobleme in den letzten Tagen am Sonntag und beim Training am Montagvormittag noch pausiert, das sei jedoch zuvor bereits so geplant gewesen. "Laut unserem Mannschaftsarzt ist er am Mittwoch einsatzfähig", so Eichner.

Jannis Rabold hat noch muskuläre Probleme und wird nicht mit nach Hamburg fahren und auch beim Ligaspiel gegen den FC St. Pauli nicht im Kader stehen. Ansonsten fährt der Karlsruher SC, abgesehen von den Langzeitverletzten, mit voller Kapelle und begleitet von 1.400 Karlsruher Fans zum Pokalspiel nach Hamburg.

Aus der knappen 2:3-Derbyniederlage des Hamburger SV am Sonntag gegen den SV Werder Bremen könne Eichner "nicht so viel ziehen, da Werder eine andere Grundordnung und andere Leute hat". Mit einem Vorteil, weil der KSC einen Tag länger Zeit zur Regeneration hatte, rechnet er jedoch nicht. "So ein Nordderby wird genug Impulse freisetzen, dass das kein Thema wird."

Mit den Begegnungen gegen den Hamburger SV verbindet der Karlsruher Trainer vor allem Spannung. "Das waren immer enge Spiele, zumindest unter meiner Regie. Das erwarte ich auch am Mittwoch, wenn nicht auf einmal eine Mannschaft durchdreht und 3:0 führt. Das wird intensiv mit vielen Emotionen, auch an der Linie. Es sollten alle Voraussetzungen für einen Pokalfight gegeben sein", meint Eichner.

An Motivation mangele es den Karlsruher Spielern laut Eichner definitiv nicht: "Uns muss keiner darauf hinweisen, was das für eine Chance ist. Das sind meistens die Spiele, über die man in einigen Jahren noch sprechen wird. Wir freuen uns über diese Chance und wollen den KSC ins Halbfinale bringen."

Dafür wird gegen einen spielstarken Gegner jedoch ein großer Kraftaufwand notwendig sein. "Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, den Gegner zum Überlegen zu bringen und waren in der Lage, die Spiele auf unsere Seite zu ziehen", sagt Eichner.

Die Spielweise des Gegners sei "aus Fansicht total unterhaltsam", in der Analyse für den Karlsruher Trainer aber alles andere als einfach. "Da muss ich immer wieder schauen, wer gerade wo ist. Das Spiel ist total auf Dominanz ausgelegt und darauf, den Gegner mürbe zu machen. Wir brauchen Attribute wie Leidensfähigkeit und müssen ihnen ständig auf die Nerven gehen."