vor 16 Stunden Karlsruhe KSC vor Partie gegen HSV: Keine Angst vor dem "unberechenbaren Gegner"

Sein persönliches Trauma in Sachen Hamburger SV hat Trainer Christian Eichner vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC bis heute nicht ganz bewältigt. "Ich habe mal 7:0 in Hamburg verloren, am letzten Spieltag", sagte der 38-Jährige einen Tag vor dem Heimspiel der Badener gegen die Hanseaten (Montag, 20.30 Uhr/Sky). Auch zwölf Jahre danach habe er noch immer das "Und wieder Olic!" des "Sportschau"-Reporters im Ohr. Der Kroate Ivica Olic hatte gegen den KSC mit Eichner auf dem Platz damals zwei Tore erzielt.