vor 17 Stunden Karlsruhe KSC stoppt Erfolgsserie des FC St. Pauli: Torlose Partie im Wildparkstadion

Der Karlsruher SC hat die Siegesserie des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Durch das 0:0 am Samstag im Wildparkstadion verpasste der KSC allerdings einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsplätze. Nach zuvor fünf Siegen nacheinander stehen die Hamburger dagegen weiter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.