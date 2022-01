vor 13 Stunden Karlsruhe 2:2 nach wildem Ritt in Darmstadt: Der KSC-Liveticker zum Nachlesen

Der KSC holt einen Punkt bei Darmstadt 98. In einem chancenreichen Spiel hatten die Gastgeber die klareren Chancen. Beim Stand von 2:2 wurde den Gästen jedoch ein Tor wegen einer hauchzarten Abseitsposition von Schleusener aberkannt. Der Liveticker zum Nachlesen.