Nach dem Schlusspfiff Danke fürs Mitlesen

Am kommenden Freitag muss der KSC zu Erzgebirge Aue. Bis dahin: eine gute Zeit euch!

90. Minute+4 Schlusspfiff

Es bleibt beim 1:1.

90. Minute+4 Meyer fischt den Einwuf

O'Shaughnessy hatte den Ball mal wieder in den Strafraum geschleudert.

90. Minute+3 Gelb für Yildirim...

Für ein taktisches Foul an Gondorf.

90. Minute+2 Spiel plätschert vor sich hin

Es sieht nicht mehr nach einer klaren Chance aus.

90. Minute+2 Drei Minuten noch

Der KSC versucht es weiter.

90. Minute Vier Minuten Nachspielzeit

Wanitzek bedient Hofmann von links. Der Karlsruher dreht sich, sein Schuss aus 14 Metern ist aber zu schwach.

90. Minute Wieder Gersbeck

Albers versucht es aus kurzer Distanz aus der Drehung, Gersbeck hat den Ball sicher.

89. Minute Gersbeck sicher

Wekesser bringt den Freistoß von der rechten Seite, der KSC-Keeper ist aber auf dem Posten.

88. Minute Freistoß Regensburg

Breithaupt foult Gimber. Yildirim kommt bei Regensburg für den Torschützen Beste.

87. Minute Flitzer auf dem Feld

Van Rhijn begleitet ihn vom Platz.

85. Minute Gelb für Saller

... nach einem Foul an Heise.

85. Minute Schlussphase

Passiert hier noch was? Nun sind auch die Regensburger wieder aktiver.

83. Minute Wekesser stark

Der Linksverteidiger zwingt Gersbeck mit seinem Schuss aufs kurze Ecke zu einer Glanzparade.

82. Minute Freistoß Regensburg

Breithaupt kommt im Zweikampf zu spät, es gibt einen Freistoß für den Jahn aus 25 Metern.

80. Minute Wilde Szene

Kaufmanns Schuss von rechts wird geblockt. Wanitzek versucht es im Nachschuss, das wäre möglicherweise das 2:1 gewesen aber wieder schmeißt sich ein Regensburger dazwischen. Gondorf unterbindet den Konter nach einem Eckstoß der Karlsruher und sieht Gelb, hätte als letzter Mann in der Regensburger Hälfte sogar Rot sein können.

79. Minute Regensburg kaum noch im Angriff

Für die Gäste scheint das Unentschieden in Ordnung zu sein, die Gastgeber wollen sichtlich mehr.

76. Minute Hofmann knapp daneben

Wieder Heise auf Hofmann, dieses Mal landet der Kopfball auf der falschen Seite des Netzes.

76. Minute Was macht Eichner?

Batmaz stünde beispielsweise noch als offensive Alternative bereit.

75. Minute Breithaupt wieder dabei

Der KSC ist wieder vollzählig. Regensburg wechselt. Boukhalfa geht, Otto kommt. Außerdem kommt Faber für Makridis.

73. Minute Breithaupt wird behandelt

Der Mittelfeldspieler hat einen Schlag aufs Knie bekommen.

72. Minute Gersbeck wagemutig

Nach einem schlechten Rettungsversuch von Heise liegt der Ball blank im KSC-Strafraum. Gersbeck schmeißt sich mutig auf den Ball und sichert ihn.

70. Minute Hofmann trifft!!

Wanitzek bringt die Hereingabe, die erneut zur Ecke geklärt wird. Dieses Mal bringt Heise den Ball mit Zug auf Hofmann, der aus acht Metern per Kopf trifft. 1:1!!

68. Minute Freistoß Regensburg

Nach einem Foul von Wanitzek gibt es einen Freistoß aus 20 Metern für den Jahn. Der Schuss von Besuschkow wird jedoch vom eigenen Mann abgefälscht, keine Gefahr.

66. Minute Satter Schuss von Beste

Wenn es bei den Regensburgern gefährlich wird dann über ihn. Der Torschütze zum 1:0 schießt aus 18 Metern druckvoll nur 20 Zentimeter über das Tor von Gersbeck.

66. Minute Kaufmann und Cueto noch nicht im Spiel

Die Wechsel haben sich bislang nicht ausgezahlt, zumindest bei Schleusener könnte jedoch auch eine Verletzung der ausschlaggebende Grund für die Auswechslung gewesen sein.

64. Minute Cueto zu schnell für den Ball

Der Linksaußen hat viel grüne Wiese und nur noch Saller vor sich, legt sich den Ball aber zu weit vor. Da war mehr drin.

62. Minute Unglücklich von O'Shaughnessy

Ein seltener Regensburger Angriff wird von O'Shaughnessy unbedrängt zur Ecke geklärt. Auch wenn die nichts einbringt: Der Finne hat heute nicht den besten Tag erwischt.

60. Minute Eine Stunde gespielt

Der KSC hat die Kontrolle wieder komplett an sich gerissen. Es fehlt aber noch mindestens ein Treffer, das Tor von Wanitzek nach 49 Minuten wurde zurecht wegen eines Handspiels von Gordon abgepfiffen.

57. Minute Wieder Wanitzek

Nach einer Ecke von Heise verlängert Wanitzek am ersten Pfosten, der Jahn kann aber in höchster Not klären.

57. Minute Wanitzek an die Latte

Überragender Freistoß von Wanitzek, der genau in den Winkel gegangen wäre. Der Regensburger Keeper greift über und lenkt den Ball an die Latte.

56. Minute Pressing wirkt

Die Gastgeber schieben ganz früh drauf. Die Regensburger Hintermannschaft wirkt da nicht sicher. Cueto holt derweil einen Freistoß genau am Sechszehnereck raus.

54. Minute Fehlpass Breithaupt

Das sieht man selten von ihm: Der Mittelfeldspieler spielt den Ball direkt zu Makridis, der den Ball aber mit der Hand mitnimmt.

51. Minute Gordon daneben

O'Shaughnessy findet Gordon mit einem weiten Einwurf. Der Kopfball wird aber nicht gefährlich für Regensburgs Keeper Meyer.

49. Minute Richtige Entscheidung

Schiedsrichter Dingert hat das richtig gesehen, es bleibt beim 0:1.

49. Minute Tor KSC zählt nicht

Wanitzek erzielt das 1:1, es soll zuvor aber Handspiel von Gordon gewesen sein.

48. Minute Offizielle Zuschauerzahl

13.258 Zuschauer sind heute im Wildpark.

46. Minute Großchance KSC

Hofmann hat direkt die große Gelegenheit: Kaufmann bedient den Top-Torjäger per Kopf, der den Ball aus neun Metern knapp vorbeispitzelt.

46. Minute Spiel läuft

Der Ball rollt wieder. Lucas Cueto ist bei KSC neu im Spiel. Fabian Schleusener bleibt in der Kabine, er war nach einem Eckball kurz vor der Pause noch mit Daniel Gordon zusammengestoßen. Auch Fabio Kaufmann ist neu im Spiel, Benjamin Goller muss für ihn raus.

Halbzeit Analyse

Der KSC war die spielbestimmende Mannschaft in der ersten Halbzeit und hätte nach neun Minuten in Führung gehen müssen: Philip Heise hatte Philipp Hofmann von links bedient, der Top-Stürmer scheiterte aus kurzer Distanz jedoch am Regensburger Keeper. Jan-Niklas Beste machte es nach 31 Minuten dann besser. Nach einem Fehler von Daniel O'Shaughnessy blieb alleine vor Marius Gersbeck cool und erzielte per Lupfer das schmeichelhafte 1:0 für die Gäste.

45. Minute+2 Halbzeit

Jetzt ist Pause.

45. Minute+2 Keine Ereignisse

Beide Mannschaften betreiben nicht mehr viel Aufwand.

45. Minute Nachspielzeit läuft

Zwei Minuten noch.

43. Minute Gordon drüber

Wanitzek findet Gordon, der eigentlich gut zum Ball steht und auch wuchtig zum Kopfball kommt, aber zu hoch ansetzt.

43. Minute Keine Torchance seit der Führung

Nach der 31. Minute gelang den Karlsruhern nicht mehr viel. Immerhin gibt es nochmal eine Ecke.

41. Minute Beste aus der Distanz

Der Torschütze zum 1:0 versucht es aus 27 Metern. Sein Schuss landet aber genau in den Armen von Gersbeck.

40. Minute Jahn jetzt besser im Spiel

Die Gäste stehen kompakter und lassen den Karlsruhern weniger Raum für ihr Spiel. Noch fünf Minuten sind es bis zur Pause.

37. Minute Erste Ecke KSC

Heise bringt den Ball von links, Gordon segelt knapp dran vorbei.

36. Minute Wie reagiert der KSC

Die Badener haben bislang gezeigt, dass sie mit Rückschlägen gut umgehen können. Auch heute? Sie spielen jedenfalls weiter munter nach vorne.

33. Minute Nächste Chance Regensburg

Die Gäste sind durch die Führung sichtlich beflügelt: Nach einer Flanke von der rechten Seite zieht Makridis aus 13 Metern ab, van Rhijn schmeißt sich dazwischen. Im Anschluss an die daraus resultierende Ecke kommt Besuschkow aus sieben Metern zum Kopfball und köpft drüber.

31. Minute Regensburg führt

Aus dem Nichts: Beste erzielt die Führung für die Gäste. Besuschkow bringt den Ball lang auf Beste. O'Shaughnessy schlägt über den Ball. Beste ist durch und überlupft Gersbeck.

30. Minute Bringt nichts ein

Wanitzek bringt den Ball einen Tick zu weit und auch Breithaupt kann aus dem zweiten Ball nicht viel anfangen.

29. Minute Foul Wekesser

Der Linksverteidiger trifft Wanitzek am Fuß, es gibt Freistoß aus dem rechten Halbfeld.

27. Minute KSC deutlich überlegen

Nach einer ganz kurzen Drangphase der Gäste sind die Gastgeber jetzt eindeutig spielbestimmend. Allerdings: Es fehlt noch der Führungstreffer.

26. Minute Heise drüber

Wanitzek legt auf Breithaupt ab, der noch von Boukhalfa gestört wird. Der Ball landet bei Heise, dessen Schuss aus 17 Metern nur einen halben Meter über das Gehäuse geht.

24. Minute Wichtige Begegnung

Beide Mannschaften agieren bisher eher zurückhalten - vielleicht auch, weil es eine richtungsweisende Begegnung ist. Regensburg steht aktuell sechs Punkte vor Relegationsplatz 16, beim KSC sind es sieben.

22. Minute Schleusener abgelaufen

Gondorf schickt Schleusener über links. Der 30-Jährige wird von Saller nach außen gedrängt, am Ende gibt es Abstoß. Auf der Gegenseite ist Boukhalfa durch und scheitert alleine vor dem Tor an Gersbeck, es war aber wohl Abseits.

21. Minute van Rhijn vor Beste

Der Niederländer macht bisher einen guten Job auf der rechten Seite und ist auch in dieser Szene vor seinem Gegenspieler am Ball.

20. Minute Ruhige Phase

Die Badener lassen den Ball zum ersten Mal im Mittelfeld laufen.

17. Minute Starker KSC-Angriff

Die Karlsruher übernehmen mehr und mehr die Kontrolle. Goller flankt von rechts auf Hofmann, der den Ball aber mit der Hand mitnimmt. Zuvor hatte Gondorf Goller sehenswert per Außenrist bedient.

14. Minute Einwurf KSC

O'Shaughnessy bringt den Ball in den Strafraum, findet aber nur einen Regensburger. Den anschließenden Konter unterbindet Goller mit einem taktischen Foul und sieht die Gelbe Karte.

12. Minute Stark von Hofmann

Van Rhijn bedient Hofmann von der rechten Seite. Der dreht sich um Elvedi und verzieht nur ganz knapp aus 17 Metern. Links wäre Schleusener frei gewesen.

10. Minute Albers im Abseits?

Auf einmal ist der Regensburger Angreifer auf rechts durch und läuft aus spitzem Winkel auf Gersbeck zu. Sein Rückpass wird von Gordon geblockt, er wäre wohl aber im Abseits gestanden.

9. Minute KSC-Konter

Großchance Hofmann: Der KSC kontert über links. Heise flankt flach und scharf von links vor die Kette. Hofmann grätscht in den Ball, trifft mit seinem Abschluss aus sieben Metern aber Meyer. Große Gelegenheit!

6. Minute Foul von Schleusener

Im Zweikampf zwischen Gimber und Schleusener gehen beide zu Boden. Das Karlsruher Publikum hatte auf einen Freistoß für ihre Mannschaft aus aussichtsreicher Position gehofft, es gibt jedoch Freistoß für Regensburg.

4. Minute Karlsruhe in der Offensive

Schleusener setzt sich auf links gegen Saller durch, seine Flanke ist im Anschluss dann aber zu lang für Goller.

3. Minute Für beide geht es weiter

Das Spiel läuft wieder. Regensburg kontrolliert bislang das Geschehen.

1. Minute van Rhijn am Boden

Albers und van Rhijn krachen mit den Köpfen zusammen und werden behandelt. Viel los in der ersten Minute.

1. Minute Erste Annäherung Regensburg

Albers flankt von links, O'Shaughnessy klärt per Kopf.

1. Minute Ball rollt

Das Spiel läuft.

13:27 15.000 Zuschauer

Die Spieler laufen gleich in ein ausverkauftes Haus ein.

13:26 Schiedsrichtergespann

In weniger als fünf Minuten geht es hier los. Geleitet wird die Partie von Christian Dingert mit seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Konrad Oldhafer. Vierter Offizieller ist Julius Martenstein und der Videoassistent heißt Benjamin Brand.

13:16 KSC-Trainer froh über Gondorf-Rückkehr

Jerôme Gondorf fehlte gegen St. Pauli gelbgesperrt und kehrt heute in die Startelf zurück. Das freut Christian Eichner: "Er ist ein absoluter Führungsspieler und auch unangenehm für den Gegner. Ich bin froh, dass er bei diesem wichtigen Spiel zurückkehrt."

13:06 Eichner über das Spiel

KSC-Trainer Eichner sagte auf der Pressekonferenz am Freitag: "Das wird ein klassisches 50:50-Spiel in dieser Liga."

12:56 Regensburger Höhenflug ist vorbei

Als der KSC am 9. Spieltag nach Regensburg musste, ging es für die Badener noch zum Tabellenführer. Auch nach 16 Spieltagen stand die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic immerhin noch auf Rang drei. In der Rückrundentabelle rangiert Jahn Regensburg mit vier Punkten aus acht Spielen jedoch auf dem letzten Platz, sodass die Karlsruher mittlerweile im Gesamtklassement an ihnen vorbeiziehen konnte.

12:49 Aufstellung Regensburg

"Der Jahn" beginnt folgendermaßen: Meyer - Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Boukhalfa, Makridis - Albers.

12:39 Zur KSC-Aufstellung

Christoph Kobald muss nach einer gebrauchten Hamburg-Reise auf der Bank Platz nehmen. Für ihn rückt Daniel Gordon an die Seite von Daniel O'Shaughnessy. Marco Thiede (Bänderanriss im Sprunggelenk) und Kyoung-Rok Choi (Muskelfaserriss im Unterschenkel) fehlen wie schon gegen St. Pauli. Kapitän Jerôme Gondorf kehrt nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück. Fabian Schleusener steht das erste Mal seit dem 21. Spieltag wieder in der Startelf.

12:32 KSC-Aufstellung

Folgende Mannschaft beginnt beim KSC: Gersbeck - van Rhijn, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Gondorf - Goller, Schleusener - Hofmann.

12:30 Willkommen zum Liveticker!

Um 13.30 Uhr empfängt der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC den SSV Jahn Regensburg im Karlsruher Wildpark.