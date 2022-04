vor 11 Stunden Lena Ratzel Karlsruhe Kann der KSC Ingolstadt in die dritte Liga schießen und 40 Punkte holen? Christian Eichner meint: "Keine einfache Aufgabe"

Die Saison neigt sich dem Ende zu, denn der Karlsruher SC hat nur noch vier Spiele vor der Brust. Am morgigen Freitag treffen sich im Wildpark zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangssituationen. Der KSC kann die 40-Punkte-Marke knacken und damit das Saisonziel erreichen und Ingolstadt kann bereits an diesem Spieltag in die dritte Liga absteigen. Cheftrainer Christian Eichner erwartet einen hoch motivierten Gegner, den es nicht zu unterschätzen gilt.