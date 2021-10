KSC-Personalpuzzle vor Düsseldorf: Kuster im Tor - doch was passiert mit Fabian Schleusener?

Für den Karlsruher SC geht es am Samstag (13.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf. Christian Eichner erwartet mit den Fortunen "einen der besten Kader der Liga." Ob dieser mit Fabian Schleusener von Beginn an geschlagen werden soll, verrät der Coach am Donnerstag nicht. Im Tor spricht er währenddessen Markus Kuster ein Vertrauen aus.

Auch die Profis des Karlsruher SC litten am Donnerstag unter Sturmtief "Ignatz." Das Pensum der Donnerstagseinheit musste ein wenig heruntergefahren werden, wie Christian Eichner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Düsseldorf erklärt. "Donnerstags trainieren wir gerne Standards und bei solchen Bedingungen macht das wenig Sinn", so der KSC-Cheftrainer.

Bormuth-OP: "Ein Rückschlag"

Ansonsten habe seine Mannschaft nach dem Sieg gegen Erzgebirge Aue eine normale Trainingswoche hinter sich, die allerdings von der Operation Robin Bormuths überschattet wurde. "Es ist natürlich ein Rückschlag den wir verkraften müssen. Doch die Mannschaft ist stark genug um gegen Düsseldorf eine gute Leistung zu zeigen", sagt Eichner.

Während Bormuth wohl die Hinrunde beendet sein dürfte, geht sie für Markus Kuster am kommenden Samstag erst so richtig los. Die eigentliche Nummer zwei des KSC vertritt in der Merkur Spiel-Arena den Rot gesperrten Marius Gersbeck.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Plötzlich gefragt: Zeigt KSC-Keeper Markus Kuster gegen Düsseldorf, dass er mehr sein kann als die Nummer zwei?

"Immer wenn wir Markus bisher gebraucht haben, hat er seinen Mann gestanden. Gerade das Spiel in Heidenheim war für ihn persönlich sehr wichtig. Dort hat er eine gute Leistung gezeigt und ich erwarte das er es am Wochenende ähnlich gut macht", so Eichner über den Österreicher.

"Freue mich für Markus"

Kuster würde laut Eichner eine extreme Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und dies würde der Mannschaft guttun. "Er ist ein wenig ein anderer Typ als Marius, aber ich denke es ist gut hier einen Gegenpol zu haben. So leid es mit für Gersi tut, so sehr freue ich mich für Markus, dass er nun die Chance hat sich gegen einen solchen Gegner in einem solchen Stadion zu beweisen."

Als Ersatztorwart wird KSC-Eigengewächs Max Weiß auf der Bank Platz nehmen. Eichner: "Er hat regelmäßig gespielt und trainiert und es sich absolut verdient mit dabei zu sein. Max ist eines der großen Torhüter-Talente bei uns."

Gegen Düsseldorf mit zwei Stürmern?

Und während die Rollen im Tor klar verteilt sind, bleibt die Frage, ob Eichner von Beginn an auf eine 4-4-2 mit Hofmann und Schleusener im Sturm setzt, offen. Schleusener überzeugte gegen Aue mit einem tollen Tor nach seiner Einwechslung, ein Freifahrtsschein für eine Startelf-Nominierung ist das, aber nicht. "Fabian hat viele Argumente gesammelt. Er hat uns gegen Aue sehr gut getan. Doch es bleibt alles möglich", hält sich der KSC-Coach bedeckt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Traumtor nach Einwechslung: Stürmt das KSC-Duo Hofmann und Schleusener bald gemeinsam?

Mit Blick auf den kommenden Gegner - Fortuna Düsseldorf - spricht Eichner von einer "sehr guten Mannschaft mit einem der besten Kader der Liga. Sie haben gerade im Offensivbereich viele Unterschiedsspieler und sind unbequem zu bespielen." Allerdings sei auch seine Mannschaft in der Lage an einer solchen Aufgabe zu wachsen. "Die Mannschaft kann das", so Eichner abschließend.