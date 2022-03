Für den Karlsruher SC wären es nur noch zwei Siege bis zum DFB-Pokalfinale in Berlin. Dafür müsste die Eichner-Elf aber zuerst den Hamburger SV aus dem Weg räumen. Keine einfach Aufgabe, gerade wenn man bedenkt, dass der letzte Sieg des KSC schon fast zehn Jahre her ist. Dieser gelang aber im DFB-Pokal. Ein gutes Omen für das diesjährige Viertelfinale?

Dem KSC stehen "Hamburger Tage" bevor. Zunächst treffen die Wildparkprofis im DFB-Pokal-Viertelfinale auf den HSV, drei Tage danach geht es in der zweiten Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Um sich Reisestrapazen zu ersparen, bleiben die Badener nach dem Pokalknüller in der Hansestadt.

Kein Heimspiel im Pokal bisher

Karlsruhes Trainer Christian Eichner wünschte sich nach den Pokal-Auswärtssiegen in Lotte (4:1), Leverkusen (2:1) und bei 1860 München (1:0) bei der Auslosung ein Heimspiel. Das gab‘ s nicht. Die Reise geht zum Hamburger SV. Doch auch bei den "Rothosen" rechnet man sich etwas aus.

"Unser Ziel ist es, die nächste Runde im Pokal zu erreichen und das ist absolut möglich", sagt Eichner. "Wir sind bereit für Gegner wie den HSV, auch dort werden wir versuchen zu bestehen", sagt der KSC Coach und fügt nach kurzer Pause hinzu: "Gegen den HSV - das ist für die Jungs eine Lebenschance. Alle werden bereit sein, werden alles geben."

Die Halbfinalspiele sind für den 19. und 20. April, das Endspiel in Berlin am 21. Mai vorgesehen. Die Prämien für das Erreichen des Halbfinales sind Motivation pur: Rund zwei Millionen würde der KSC kassieren. Davon könnte man einiges in neue Spieler investieren, wie man das schon nach dem Sprung ins Viertelfinale gemacht hat, als man Benjamin Goller vom SV Werder Bremen auslieh.

2012 konnte man den letzten Sieg feiern

Aber: Lang, lang ist es her, dass der KSC ein Pflichtspiel gegen die Rothosen gewann. Im August 2012 besiegten die Badener die Hanseaten mit 4:2. Und das war - im DFB Pokal. In der ersten Runde. Nach zweimaligem Rückstand. Die KSC Torschützen: Koen van der Biezen, Selcuk Alibaz, Martin Stoll und Elia Soriano.

Der damalige Coach Markus Kauczinski schickte diese Elf auf Spielfeld: Orlishausen - Klingmann, Gordon, Stoll, Kempe - Steffen Haas, Calhanoglu, Alibaz, D. Blum - van der Biezen, Hennings

Beim Hamburger SV stand mit Dennis Aogo ein gebürtiger Karlsruher in der Startelf. Seit diesem Pokaltriumph gelangen dem KSC in sieben Pflichtspielen nur drei Unentschieden. In Heimspielen ist der HSV gar seit zehn Pflichtspielen ohne Niederlage gegen die Fächerstädter.

Erste Pokalviertelfinale seit 1997 für den KSC

Die kommende Partie ist das sechste Pokalaufeinandertreffen der beiden Clubs. Kurios: In allen Begegnungen ging die Heimmannschaft als Sieger vom Feld. Aber: Von diesen sechs Partien gewannen die Karlsruher vier. Der KSC steht erstmals seit der 1996/97 wieder in Pokalviertelfinale. Damals war noch Winni Schäfer Chefcoach. Die Badener besiegten da unter anderem den FC Bayern München mit 1:0, um in der nächsten Runde - im Halbfinale - bei Energie Cottbus mit 0:3 unterzugehen.

Mut macht den KSC‘ lern: Die Blau Weißen setzten sich in der laufenden Pokalrunde auswärts immer durch! Das gelang dem KSC letztmals in der Saison 1995/96. Damals schaffte man es bis ins Finale, das dann unglücklich gegen den 1.FC Kaiserlautern verloren ging.

HSV-Spielmacher Sonny Kittel ist auch in Pokalpartien der Dreh- und Angelpunkt des HSV Spieles, bereitete zwei der vier HSV Pokaltreffer vor. HSV-Cheftrainer Tim Walter war von 2006 bis 2015 im KSC Nachwuchs als Trainer tätig. Sein Assistent, damals im Wildpark und heute beim HSV, ist Julian Hübner.

Bajramovic war beim HSV

KSC Co-Trainer Zlatan Bajramovic war einst beim HSV Assistent vom später beim KSC erfolglosen Mirko Slomka. Beim Hamburger SV ist Jonas Meffert als defensiver Mittelfeldspieler gesetzt.

"Meffo" stand einst in Diensten der Karlsruher und drückt dem KSC immer die Daumen - außer er tritt gegen die Blau Weißen an. Auch sein Kollege im HSV-Mittelfeld David Kinsombi hat KSC-Erfahrung. Der Deutsch-Kongolese stand rund 18 Monate bei den Blau Weißen unter Vertrag.