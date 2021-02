Lässt der Karlsruher SC am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg weiter die Muskeln spielen? Aktuell läuft es fast perfekt für die Mannschaft von Christian Eichner, lediglich das Remis gegen Heidenheim trübt die sonst perfekte Bilanz im Jahr 2021. Die Gäste werden mit extrem breiter Brust in den Wildpark kommen - unter Woche besiegten sie den 1.FC Köln im DFB-Pokal. Es wird also ein Duell zweier Teams, die vor Selbstvertrauen strotzen.

Vollgepumpt mit Selbstvertrauen wird die Elf von Jahn Regensburg im Wildpark antreten. Der Grund dafür? Am vergangenen Mittwoch kegelten die Jahn-Kicker im DFB-Pokal den Erstligisten 1. FC Köln raus. Nach einem erfolgreichen Elfmeterschießen erreichten die Regensburger das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs. Das ist der größte Pokalerfolg in der Vereinshistorie!

Baut der KSC seine Serie aus?

Aber auch der KSC wird, aufgrund der Erfolgsserie, voller Selbstbewusstsein antreten. Sechs Spiele absolvierten die Badener im Jahr 2021: Fünf Siege, ein Remis, sensationelle 16 Punkte wurden eingefahren. Die Aufstiegsränge sind in Schlagdistanz. Doch trotz all der Erfolge, trotz des Topserie der Eichner-Elf: Es herrscht Bodenständigkeit bei den Badenern, allen voran bei Kapitän Jerome Gondorf, dem Leader im Team und Schützen des Siegtreffers beim VfL.

"Wir sind happy mit der Situation, mit dem Punktestand: Aber: Wir bleiben unserem Motto treu bleiben demütig", sagt der abgezockte Profi. Trainer Christian Eichner hört´s gerne, geizt nicht mit Lob für seinen Spielführer: "Er ist als Kapitän aufgeblüht, ist zu einem tollen Anführer geworden." Seine Mannschaft wisse und würde daran glauben. "dass sie jeden Gegner schlagen kann. In Bochum war es das dritte Spiel, das sie in den letzten zehn Minuten auf ihre Seite gezogen hat."

Gegen Regensburg traut er seiner Mannschaft durchaus einen weiteren Dreier zu. Aber: Man muss auf der Hut sein, auswärts haben die Sonntagsgäste nur vier von neun Begegnungen verloren, es wurden immerhin schon neun Punkte eingefahren. Die Badener erzielten gegen Regensburg im Wildpark 1,35 Treffer pro Partie.

Führungen sind gut für den KSC

Apropos Spiele im Wildpark: Wenn der KSC in dieser Saison in einem Heimspiel mit 1:0 führt, werden 75 Prozent der Partien gewonnen. Aber Achtung: Gerät die Eichner-Elf zu Hause mit 0:1 in Rückstand, gab es bisher noch keinen Dreier. Noch etwas mögen die Fächerstädter nicht: Unentschieden. In ihren bisherigen 19 Begegnungen wurden erst zweimal die Punkte geteilt. Weniger Remis hat kein Team im deutschen Profifußball auf dem Konto.In Sachen "frühe Torgefahr" ist der KSC Ligaspitze. In den ersten 15 Minuten ist kein Team torgefährlicher als der KSC!

Die Badener sind auch daher so eminent erfolgreich, weil man enorm effektiv ist. In Sachen Chancenverwertung gehört der Wildparkclub zu den besten Zweitligisten. Der KSC nutzt 36,7 Prozent aller Chancen. Nur der Tabellenführer Hamburger SV ist effektiver. Regensburg münzt magere 24,7 Prozent der klaren Gelegenheiten in Treffer um. Daher fiel die Trefferquote der Domstädter eher mager aus. 23 Tore erzielt - 26 kassiert. Das reichte zu 24 Punkten.

Wanitzek fehlt gelbgesperrt

Beide Teams müssen auf gesperrte Stammspieler verzichten. Beim KSC ist Vizekapitän Marvin Wanitzek gesperrt, er sah gegen Bochum seine fünfte Gelbe Karte. Bei Regensburg muss Erik Wekesser zuschauen. Allerdings sah der vielseitige Wekesser in 16 Einsätzen schon seine zehnte gelbe Karte. Im Moment führt er die Rangliste der verwarnten Spieler in Liga zwei an.

Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Darmstadt, der Regensburger Ausgleich fiel in der 97. Minute! Der KSC-Gegner belegt Rang elf in der Tabelle und kommt mit einem Team ohne Star in den Wildpark. Bester Regensburger - laut Bewertung des Fachmagazin Kicker - ist Mittelfeldspieler Albion Vrenezi. Bester Torschütze mit sechs Toren ist Andreas Albers.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler Benedikt Gimber hat eine KSC Vergangenheit, stand auch schon bei den "Blau-Weißen" unter Vertrag. Jan Elvedi ist der laufstärke Spieler bei den KSC Gästen. Der Schweizer spulte bisher 198,30 Kilometer ab. Beachtlich - aber sowohl Gondorf wie auch Marco Thiede waren lauffreudiger. Elvedi stand bisher in jeder Minute dieser Saison auf dem Feld - 1710 Minuten.

Laufstarke Gäste

Das Team der Gäste ist lauffreudiger als das des KSC. Regensburg: 2218,98 Kilometer. KSC – 2151,22 Kilometer. Keeper Alexander Meyer schaffte es, in sieben Begegnungen zu null zu spielen. KSC Torhüter Marius Gersbeck gelang das viermal. Die Gesamtbilanz: In 15 Spielen gab es vier KSC-Dreier und fünf Remis. Torverhältnis: 25 zu 23.

Selcuk Alibaz, der von Regensburg zum KSC wechselte, ist noch immer Jahns bester Vorlagengeber gegen die Badener. Die meisten Spiele für den KSC gegen den Jahn, jeweils vier, absolvierten US-Boy Conor Casey, Michael Zepek und der aktuelle Trainer von Ligakonkurrent Würzburg - Bernhard Trares.