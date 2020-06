Der Karlsruher SC kann den Derby-Aufwind vom Wochenende am Mittwoch gegen Regensburg nicht nutzen. Die Blau-Weißen kassierten mit 2:1 (1:0) bei Jahn Regensburg eine bittere Pleite. Die Analyse zum Spiel.

Christian Eichner hatte nach dem verdienten Derbysieg gegen den VfB Stuttgart keinen Grund für Veränderung und ging das Auswärtsspiel in Regensburg mit der gleichen Startelf an. Und Karlsruhes bester Torjäger Philipp Hofmann setzte bereits in der ersten Spielminute das erste Ausrufezeichen. Allerdings folgte eine lange Phase ohne Höhepunkte oder Torraumszenen. Beide Teams waren zunächst auf die eigene Sicherheit bedacht.

Beste Gelegenheit für KSC zu Beginn

Die beste Gelegenheit für den KSC im ersten Durchgang hatte Daniel Gordon nach einer guten halben Stunde, als er einen Wanitzek-Freistoß aufs Jahn-Gehäuse köpfte. Im Gegenzug verhinderte KSC-Schlussmann Benjamin Uphoff nur wenige Minuten später mit einer tollen Parade von einem Correira-Kopfball!

Aus dem Spiel heraus kam nun auch mehr von beiden Mannschaften. Etwa fünf Minuten vor der Pause glänzte erneut Uphoff mit einer klasse Parade gegen Regensburgs Besuschkow.

Fulminante Schlussphase im ersten Durchgang

Es war eine fulminante Schlussphase des ersten Durchgangs. Denn kurze Zeit später wackelte der Ball doch noch im Netz des KSC-Kastens. Einen präzisen Schuss von Erik Wekesser konnte Uphoff nicht mehr abwehren. Der KSC steckte jedoch nicht auf und versuchte auf den Nackenschlag zu reagieren!

Doch der vermeintliche Ausgleichstreffer von Jerome Gondorf noch vor der Halbzeitpause wurde aberkannt, da KSC-Akteur Gonther in der Situation Regensburgs Schlussmann Weidinger behinderte.

2:0 in der 62. Minute

Nach der Pause zeigte sich der KSC weiterhin bemüht zum Ausgleich zu kommen. Eine Kopfballchance von Hofmann parierte Regensburgs Schlussmann, doch auch der Jahn hatte beste Möglichkeiten.

Nach 62 Minuten war es Regensburgs Stolze, der den Ball mit einem Geniestreich zum Karlsruher Leidwesen zum 0:2 verwandelte. In Arjen Robben-Manier zog der Jahn-Profi nach einem Konter von der linken Seite nach innen, um den Ball ins rechte Eck zu schlenzen.

KSC stellt auf Offensive - Anschlusstreffer!

Der KSC stellte nun alles auf Offensive und kam schließlich durch Gueye zum Anschlusstreffer. Der flinke Offensivspieler setzte sich dabei gleich gegen drei Gegenspieler durch. Durch Stiefler und auch Hofmann kam der KSC in der Schlussviertelstunde zu weiteren guten Chancen, erreichte jedoch nichts Zählbares mehr beim Gastspiel an der Donau.

"Insgesamt zu wenig Fußball über 90 Minuten", resümierte KSC-Coach Christian Eichner nach der Partie, das den KSC im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Rückschlag versetzt.

Nun erwarten die Badener zwei Finals im Kampf um den Nichtabstieg: Die erste Partie ist am kommenden Wochenende ein Heimspiel gegen den Tabellenführer als Bielefeld der als Bundesliga-Aufsteiger bereits feststeht. Das letzte Spiel der Saison ist dann am Sonntag, 28. Juni, gegen die Spvgg Greuther Fürth.