KSC spielt 1:1 in Ingolstadt: Der Liveticker zum Nachlesen

Der KSC kommt nicht über ein 1:1 beim Schlusslicht Ingolstadt hinaus. Mit dem Punkt kommen die Karlsruher nicht so recht vom Fleck, mehr hätte die Mannschaft von Christian Eichner aber auch nicht verdient gehabt. Der Liveticker zum Nachlesen.

Schlusspfiff Fazit

Der Punkt bringt beide Mannschaften nicht wirklich viel, geht aber in Ordnung. Ingolstadt war gerade in der ersten halben Stunde drückend überlegen, dem KSC gehörte die zweite Halbzeit. Spielerisch taten sich die Badener schwer, wenn es gefährlich wurde, dann oft nach Standards. Nächste Woche empfängt der KSC am Samstag, 13.30 Uhr, Hannover 96. Das soll es von dieser Stelle gewesen sein, danke fürs Mitlesen und noch einen schönen Rest-Sonntag.

90. Minute + 4 Letzte Chance Schleusener

Schleusener wäre beinahe noch nach einer Flanke von rechts zum Schuss gekommen, jetzt ist aber Schluss. Es bleibt beim 1:1.

90. Minute + 3 Gaus klärt

Die Ecke bringt nichts ein, letzter Konter.

90. Minute + 2 Ecke KSC

Gleich läuft die letzte Minute.

90. Minute + 1 Fast das 2:1!

Thiede legt quer, im letzten Moment klärt ein Ingolstädter vor Schleusener. Dicke Chance.

90. Minute Drei Minuten Nachspielzeit

Deshalb passen die obligatorischen drei Minuten ganz gut.

89. Minute Wie lange gibt´s obendrauf?

Viel Nachspielzeit dürfte es nicht geben, es waren weder Verletzungen noch viele Wechselunterbrechungen zu sehen.

88. Minute Wanitzek aus dem Rückraum

Powerplay des KSC, am Ende verzieht Wanitzek aus 16 Metern.

86. Minute Harmloser FCI-Abschluss

Auf der Gegenseite schlenzt Kaya aus 18 Metern weit drüber.

84. Minute Abschluss Hofmann

Flanke Heise, Hofmann nimmt den Ball aus sieben Metern volley. Sein Aufsetzer geht über das Tor, dicke Chance.

83. Minute Kommt noch der Lucky Punch?

Thiede auf Kaufmann, trotz Karlsruher Überlegenheit im Zentrum klärt Keller.

81. Minute Ingolstadt nur noch hintendrin

Die Gastgeber verlagern sich aufs Kontern. Einen solchen unterbindet Heise und sieht dafür Gelb. Der KSC tut sich schwer mit dem Ingolstädter Bollwerk.

78. Minute Doppelte Chance für den KSC

Nach einem Freistoß von Wanitzek legt Gondorf per Kopf auf Hofmann ab. Der Karlsruher Sturmtank verarbeitet den Ball gut, sein Schuss aus sechs Metern wird aber geblockt. Im zweiten Versuch kommt Schleusener zum Kopfball, foult dabei aber seinen Gegenspieler.

77. Minute Schlussphase läuft

Die letzte Viertelstunde ist angebrochen, gelingt den Karlsruhern hier noch das 2:1?

75. Minute Klares Zeichen von Eichner

Kaufmann geht auf rechts, Cueto auf links und Schleusener bildet mit Hofmann den Doppelsturm. KSC jetzt im 4-4-2 mit Gondorf und Wanitzek im Zentrum. Die Chance hat jedoch Ingolstadt, Gersbeck ist auf dem Posten.

74. Minute Jetzt wird gewechselt

Kother, Breithaupt und Choi gehen runter.

73. Minute Dreifach-Wechsel beim KSC

Cueto, Kaufmann und Schleusener machen sich bereit.

71. Minute Ingolstadt offensiv harmlos

Von den Schanzern kommt nicht mehr viel. KSC drückt deutlich stärker auf das 2:1, die ganz große Chance hatten die Badener aber noch nicht.

68. Minute KSC weit aufgerückt

Die Gäste gehen hohes Risiko. Nach einem langen Ball ist Bilbija auf rechts alleine auf weiter Flur. Anstatt selbst abzuziehen, will er nochmal querlegen, Gordon klärt. Glück für den KSC.

66. Minute Kother wird stärker

... die Frage ist nur, für wen er kommen soll. Kother kommt immer besser ins Spiel und auch Choi ist immer für etwas Überraschendes gut. Hofmann dürfte sowieso nicht zur Debatte stehen.

65. Minute Fans fordern Schleusener

Lautstark skandieren die KSC-Fans "Schleusener, Schleusener!".

63. Minute Spiel flacht ab

Das Tempo ist nicht mehr so hoch wie in der Anfangsphase, das kann dem KSC aber nur Recht sein. Nach Standards strahlt die Eichner-Elf weiterhin Gefahr aus und auch auf der Bank sind noch gute Alternativen für einen Karlsruher Schlussspurt.

60. Minute Halb Schuss, halb Pass

Wanitzek kann sich aus zentraler Position nicht zwischen Pass und Schuss entscheiden, heraus kommt ein Zwischending, das Buntic im FCI-Tor nicht in Gefahr bringt.

59. Minute Wann wechselt Eichner?

In Schleusener, Cueto, Kaufmann und Batmaz hat der KSC-Trainer offensiv viele Möglichkeiten auf der Bank, bisher tut sich da aber noch nichts.

57. Minute Taktische Flexibilität

Gondorf und Wanitzek weichen immer wieder auf den Flügel aus, teilweise sogar auf den gleichen und schaffen somit Überzahlsituationen auf einer Seite. Einzig Breithaupt hält konstant das Zentrum.

55. Minute Wechsel beim FCI

Bilbija kommt für Beister. Nach einer Flanke legt Kother auf Hofmann ab und sein Schuss aus der Drehung geht nur knapp vorbei, gute Phase des KSC jetzt.

53. Minute Starke Aktion von Choi

Kother spielt Choi frei, der aus 18 Metern schießen kann. Er verfehlt den Winkel nur knapp, dennoch – endlich auch mal eine gute KSC-Aktion aus dem Spiel heraus.

52. Minute KSC-Fans in der akustischen Mehrzahl

"Ohne Karlsruh wär´ hier ganz nichts los" singen die mitgereisten KSC-Fans, und damit könnten sie Recht haben.

50. Minute Eichner hatte Recht

KSC-Trainer Christian Eichner hatte "kein schönes, aber ein Spiel mit hoher Intensität" erwartet. Das trifft das Spiel ganz gut, wobei die Gastgeber deutlich wacher und griffiger in den Zweikämpfen wirken.

48. Minute Gleiches Bild

Die Schanzer beginnen sehr offensivstark. Nach Unstimmigkeiten in der Karlsruher Hintermannschaft kommt Keller zum Abschluss, Kobald hält seinen Schädel in diesen Vollspannschuss. Mutig und wichtig.

46. Minute Spiel läuft

Ingolstadt beginnt wieder druckvoll.

46. Minute Gleich geht es weiter

Die Mannschaften sind zurück auf dem Feld. Ingolstadt hat einmal gewechselt, Kaya kommt für Kutschke. Beim KSC keine Veränderungen.

Pause Fazit

Ingolstadt hatte sich merklich viel vorgenommen und den KSC in der Anfangsphase komplett eingeschnürt. Das Eigentor von Kobald nach einem Schuss von Keller war die logische Konsequenz (27.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde kamen die Karlsruher dann besser in die Partie und erzielten durch Kother den Ausgleich kurz vor der Pause. Insgesamt war das jedoch eine der schwächsten Halbzeiten des KSC in dieser Saison.

45. Minute + 1 Wieder Kother

Der Torschütze zieht aus 23 Metern ab und auch wenn der Schuss weit drüber geht: Der Junge hat wieder Selbstvertrauen. Damit ist dann auch Pause.

44. Minute Karlsruher Standardstärke

Der KSC kann sich mal wieder auf seine Standardstärke verlassen. Wenn gar nichts geht, geht dann eben das. Auch wenn das Tor nicht unbedingt verdient war, der KSC ist seit zehn Minuten besser in der Partie und drückt auch nach dem Ausgleich.

42. Minute 1:1 Kother!

Und dann trifft "ausgerechnet" Kother, wie man so schön sagt. Eine Ecke von Wanitzek findet Hofmann, sein Kopfball springt an den Pfosten und Kother drückt den Abpraller über die Linie.

41. Minute Kother bisher kein Faktor

Der Linksaußen konnte bislang keine Akzente setzen, seinen Mitspielern geht es jedoch ähnlich.

39. Minute Halbzeit naht

Die Schlussphase der ersten Hälfte läuft und der KSC wird stärker, ohne bisher richtig gute Chancen zu bekommen.

36. Minute Missverständnis

Eine Ecke von Wanitzek kommt perfekt für Breithaupt im Rückraum, Gondorf irritiert ihn jedoch und so wird nichts daraus. Da stimmte die Kommunikation nicht.

35. Minute Fast das 2:0

Heinloth bekommt viel Platz auf der rechten Seite und spielt den Ball parallel zur Sechzehnerlinie auf Beister, der mit seinem Schuss von halblinks die kurze Ecke knapp verfehlt. Im Gegenzug hat der KSC endlich mal Platz, Wanitzek weiß aber nichts damit anzufangen.

32. Minute Erste längere Ballbesitzphase

Ingolstadt lässt dem KSC zum ersten Mal Zeit zum Aufbauen, nach mehreren Pässen ist der Ball aber direkt wieder weg. Der KSC in der ersten halben Stunde dieser Partie ziemlich voll der Rolle.

29. Minute Unglückliche Entstehung

Auch wenn das Tor in seiner Entstehung absolut unglücklich war, ist es alles andere als unverdient. Vor der Ecke hatte der Ex-HSVler Beister eine weitere gute Chance, nachdem er mehrere Gegenspieler umkurvt und den langen Pfosten mit seinem Abschluss nur knapp verfehlt hat. Vom KSC muss mehr kommen, wenn es hier mit einem oder drei Punkte klappen soll.

27. Minute 1:0 für Ingolstadt

Nach einer Ecke versucht es Keller aus 25 Metern. Der Ball wäre nicht mal aufs Tor gekommen, Kobald fälscht aber unhaltbar ab. 1:0 für Ingolstadt.

24. Minute Nächste Chance für Ingolstadt

Nach einer Flanke von Gaus kommt der aufgerückte Antonitsch zum Kopfball und versucht es mit einer Bogenlampe gegen den Lauf von Gersbeck. Knapp drüber.

22. Minute Wieder viel Platz für Gaus

Mit der Fünferkette von Ingolstadt kommen die Badener noch nicht gut klar. Vor allem Linksverteidiger Gaus hat im Bereich zwischen Choi und Thiede erneut zu viel Platz.

20. Minute Abschluss Choi

Nach Zusammenspiel mit Gondorf kommt Choi aus 14 Metern halbrechter Position zum Schuss. Er bekommt nicht genug Power hinter den Versuch und so stellt er Buntic vor keine große Herausforderung.

19. Minute Eichner ist nicht zufrieden

Der Trainer des KSC schüttelt nach einer verunglückten Aktion seiner Mannschaft den Kopf und versucht, mit lauten Kommandos Einfluss zu nehmen.

16. Minute Schockmoment für den KSC

Antonitsch spielt einen langen Ball auf Kutschke, der Ball segelt an Freund und Feind vorbei und verfehlt das Tor nur um einen Meter.

15. Minute Gaus mit viel Platz

Auf der linken Seite hat der aufgerückte Gaus auf einmal viel Platz, da stimmte die Abstimmung zwischen Choi und Thiede nicht. Die Flanke bringt jedoch nichts ein.

12. Minute Erste Ecke KSC

Nach einem kleinen Hackentrick von Kother gibt es die erste Ecke für die Badener, die direkt Hofmann findet. Sein Kopfball aus acht Metern hat aber nicht genug Wucht und wird deutlich vor der Linie abgefangen.

11. Minute Nationalspieler Breithaupt

Tim Breithaupt war in den vergangenen Tagen mit der U20-Nationalmannschaft unterwegs. Das dürfte dem defensiven Mittelfeldspieler noch mehr Auftrieb geben, der ohnehin eine sehr gute Saison spielt.

9. Minute FCI fordert Elfmeter

Im Anschluss an die dritte Ecke fordern die Gastgeber Elfmeter wegen eines angeblichen Handspiels, der Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen.

7. Minute KSC defensiv gefordert

Beide wurden nicht wirklich gefordert, der FCI drückt die Karlsruher bisher aber stark in die gegnerische Hälfte.

6. Minute Nächster Ingolstädter Abschluss

Beister versucht es aus der zweiten Reihe, es gibt bereits die zweite Ecke für die Gastgeber.

5. Minute Munterer Spielbeginn

So etwas wie eine Abtastphase gibt es bisher nicht, beide Mannschaften spielen schnell und direkt nach vorne.

3. Minute Antwort der Gäste

Choi überlupft im Strafraum einen Gegenspieler und legt ab auf Gondorf im Rückraum. Der Schuss des KSC-Kapitäns wird gerade noch geblockt.

1. Minute Spiel läuft

Erste Chance für die Gastgeber nach 50 Sekunden. Beister ist auf links frei und zieht aus 13 Metern ab, die kann er sogar direkt mal machen.

13:30 KSC hat Anspiel

Die Gäste aus Karlsruhe stoßen an.

13:28 Mannschaften laufen ein

Die Spieler betreten den Rasen, gleich geht es hier los.

13:27 Äußere Bedingungen

Drei Grad hat es in Ingolstadt, immerhin regnet es nicht. Gleich dürften die Mannschaften den Rasen betreten.

13:22 Schiedsrichter

Geleitet wird die Partie von Thorben Siewer, an den Linien stehen Mitja Stegemann, Fabian Maibaum und Jochen Gschwendtner (4. Offizieller) und im Kölner Keller verfolgt Robert Kampka das Geschehen. In knapp acht Minuten geht es hier los.

13:18 Leere Ränge

In Bayern dürfen aufgrund der neuen Corona-Verordnung nur noch 25 Prozent der Plätze belegt sein, bei Maximalauslastung passen in den Audi-Sportpark rund 15.000 Fans.

13:14 Augen auf Kother

Dominik Kother steht heute besonders im Mittelpunkt beim KSC. Nach guten Auftritten in der Anfangsphase der vergangenen Saison durfte er in dieser Spielzeit bisher erst einmal von Beginn ran. Im Testspiel gegen den SC Freiburg vor 10 Tagen zeigte sich Kother sehr spielfreudig, nun muss er auch im Verhalten gegen den Ball den nächsten Schritt machen, um dauerhaft ein Startelf-Kandidat im laufintensiven Eichner-System zu werden.

13:10 Tabellensituation

Nachdem sich die Mannschaften im oberen Drittel der Tabelle bisher die Punkte ein Stück weit gegenseitig geklaut haben, könnte der KSC (10., 17 Punkte) heute mit einem Sieg wieder bis auf fünf Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Auf der anderen Seite könnte das Polster auf die unteren Plätze bei einer Karlsruher Niederlage und möglichen Siegen von Dresden und Kiel aber bis auf ein Minimum schmelzen.

13:07 Eichner erwartet intensives Spiel

KSC-Trainer Christian Eichner äußerte sich auf der Pressekonferenz am Freitag folgendermaßen: "Ich erwarte in Ingolstadt kein schönes Spiel, ich erwarte eine hohe Intensität und eine gewisse Rassigkeit."

13:03 Zum Gegner

Die Ingolstädter haben in dieser Saison erst einen Sieg eingefahren. Das 2:0 in Sandhausen am 5. Spieltag liegt nun aber bereits drei Monate zurück und auch der Trainerwechsel Ende September, bei dem Roberto Pätzold durch André Schubert ersetzt wurde, hat bisher nicht gefruchtet.

12:57 Letztes Aufeinandertreffen

Das letzte Pflichtspiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander liegt bereits eine Weile zurück. Am 15. März 2015 gewann der KSC in der Zweiten Bundesliga mit 3:1 in Ingolstadt. Gordon und zweimal Hennings hießen die Torschützen auf Karlsruher Seite, zumindest einer der beiden könnte heute erneut für die Badener treffen.

12:50 Erfahrene Offensive

Auch wenn es die erst acht erzielten Tore nicht vermuten lassen: Die Schanzer verfügen über eine individuell gut besetzte und bundesligaerfahrene Offensive. Stendera, Kutschke und Beister haben alle bereits im Oberhaus gespielt und vor allem Stendera (früher Eintracht Frankfurt) würde dort vermutlich noch immer auflaufen, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Der KSC dürfte gewarnt sein.

12:48 So spielt Ingolstadt

Ingolstadts Trainer André Schubert schickt folgende Startelf ins Rennen: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Kotzke, Keller, Gaus - Preißinger, Gebauer - Stendera - Kutschke, Beister.

12:45 Zur Aufstellung

Christoph Kobald hat es nach seiner Sprunggelenksverletzung also rechtzeitig zurückgeschafft, der Länderspielpause sei Dank. Für Marc Lorenz (Schulter) bekommt heute Dominik Kother seine Gelegenheit auf dem offensiven Flügel. Der 21-jährige gebürtige Bruchsaler hatte im Testspiel gegen den SC Freiburg überzeugt und das einzige KSC-Tor bei der 1:2-Niederlage erzielt.

12:42 So spielt der KSC

Mit dieser Aufstellung geht der KSC heute ins Spiel: Gersbeck - Heise, Kobald, Gordon, Thiede - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Kother, Hofmann, Choi,

12:40 KSC beim Schlusslicht gefordert

Der Karlsruher SC gastiert heute im Audi-Sportpark in Ingolstadt. Beim Tabellenletzten FCI ist die Mannschaft von Christian Eichner heute der Favorit.

12:37 Hallo zusammen!

Willkommen zum Liveticker von ka-news.de.

