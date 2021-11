vor 6 Stunden Karlsruhe Der KSC gewinnt mit 4:0 gegen Hannover 96: Der Liveticker zum Nachlesen

Durch Tore von Choi, Gordon, Wanitzek und Hofmann bezwingt der KSC Hannover 96 mit 4:0. Die 10.000 Zuschauer im Wildpark kamen voll auf ihre Kosten, auch wenn der Sieg sicherlich ein Tor zu hoch ausfällt. Die Badener landen einen wichtigen Befreiungsschlag nach längerer Durststrecke und vergrößern den Abstand auf die Abstiegsränge. Nächste Woche geht es zu Dynamo Dresden.