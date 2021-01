Es läuft beim Karlsruher SC. Die aktuelle Serie im Jahr 2021 macht bei Fans und Spielern Lust auf mehr. Nun geht es in Bochum erneut gegen ein Spitzenteam aus der Liga. Verstecken wollen sich die Eichner-Mannen aber auf keinen Fall. Obwohl der letzte Sieg gegen den VfL schon 15 Jahre her ist. Mit dabei war damals auch Chrisitan Eichner, gemeinsam mit Torwarttrainer Markus Miller sicherte er als Spieler drei Punkte. Ob es am Sonntag ähnlich läuft? Die Facts zum Spiel hat Peter Putzing.

Mit einer enormen Energieleistung haben die Karlsruher den Favoriten Hannover 96 mit 1:0 besiegt. Daher geht der Höhenflug des KSC weiter. Fünf Spiele im Jahr 2021 sind absolviert: Vier Siege, ein Remis, sensationelle 13 Punkte eingefahren.

Endlich wieder "zu Null"

Besonders freute Cheftrainer Christian Eichner, den ehemaligen Abwehrspieler, dass seine Elf gegen die 96-ger ohne Gegentreffer blieb. Zuletzt war das am 28. November 2020 der Fall gewesen, beim 1:0 Sieg gegen Paderborn. Danach: Acht Spiele in Folge, in denen man nie die Null halten konnte. KSC-Keeper Marius Gersbeck: "Es war prima, dass wir zu null gespielt haben. Es musste wieder in die Köpfe rein, dass wir das können." Toll wäre es, wenn die Mannschaft das am Sonntag beim VfL Bochum wiederholen könnte.

Innenverteidiger Christoph Kobald hofft auch darauf: "Für einen Verteidiger gibt es nichts Schlimmeres als Gegentore. Wir versuchen aus unseren Fehlern zu lernen.“ Für die Partie in Bochum heißt es: Kräfte sammeln und das Beste rausholen.

Eichner motiviert seine Spieler vor der Partie beim VfL, dem aktuellen Tabellen-Zweiten, greift in die psychologische Trickkiste: "Erfolg sollte hungrig und gierig machen, egal welche Qualität der Gegner hat. Bochum gehört in dieser Liga ganz vorne, ganz oben hin und die werden am Ende auch dort landen", sagt "Eiche", der aber sicher ist, dass die Fächerstädter im "Revier" mit breiter, ja mit mächtig breiter badischer Brust antreten.

"Mit Selbsvertrauen" ins Revier

Der Coach denkt an die Erfolgsserie, wenn es sagt: "Mit Selbstvertrauen im Gepäck, mit Mut und Leidenschaft können wir jeden Gegner schlagen. Wir machen uns nicht kleiner als wir sind. Wir haben Stabilität."

Das Team aus dem Wildpark fährt zum "Dino" der 2. Bundesliga. Der VfL Bochum spielt seit über zehn Jahren im Fußballunterhaus. Großartig: Die Standardstärke der Badener. Der KSC hat seine letzten vier Tore alle nach Standards erzielt, traf insgesamt schon 13-mal nach ruhenden Bällen. Das ist - Ligaspitze.

Die Karlsruher sind die "Eckenkönige der Liga!" Acht Treffer nach einem Eckball markiert - Ligabestwert!! Auch Torjäger Philipp Hofmann ist "Inhaber eines Ligahöchstwerts" - auf den "Hoffi" gerne verzichten würde. Schon sechs Mal in dieser Saison traf er Pfosten bzw. Latte.

Der KSC zählt zur Kategorie: Frühstarter. Bereits neun Tore haben die Eichner Schützlinge in der ersten Viertelstunde markiert. Apropos Tore: Die Wildparkprofis haben in den letzten 15 Spielen immer ein Tor erzielt.

Beim VfL gehört Danny Blum zu den Leistungsträgern. Der pfeilschnelle Linksfuß trug auch schon das KSC-Trikot. Sogar ein Eigengewächs des KSC geht beim VfL auf Torejagd: Simon Zoller. Der 29 Jahre alte, wieselflinke Angreifer war von 2008 bis 2012 im Wildpark. Diese Saison zeigt er seine Torjägerqualitäten, traf schon zehnmal. Beim Spiel des KSC gegen Bochum markierte Zoller den Siegtreffer zum 0:1.

Letzter Sieg in Bochum: Mai 2006

Von 21 Spielen in der 2. Bundesliga gewann der KSC vier, spielte zwölfmal remis. Die aktuelle Heimserie der Revierkicker: Beeindruckend! Fünf Spiele in Serie wurden gewonnen. Die Bochumer Heimbilanz gegen den KSC, macht den Badenern wenig Hoffnung: Zuletzt gab´s zehn Begegnungen ohne Niederlage für den VfL.

Am 7. Mai 2006 gelang den Fächerstädtern der letzte Dreier im Revierstadion, mit 3:2. Torschützen: Edmond Kapllani, Sean Dundee und Danny Schwarz. Im Team damals: Der aktuelle Cheftrainer Christian Eichner, gemeinsam mit Torwarttrainer Markus Miller. Die Aufstellung: Miller - Dick - Eggimann - Eichner - Aduobe - Carnell - Federico - Mutzel - Schwarz - Freis - Kapllani

Bochum erzielt im Schnitt gegen den KSC 1,2 Tore -den Badenern gelingt ein Treffer. In Heimspielen markiert der VfL im Schnitt gar 2,06 Treffer, der KSC auswärts: 1,57 Tore. Die Elf von Trainer Thomas Reis erzielt 38 Prozent seiner Tore gegen Spielende, zwischen Minute 76 und 90. Trainer Reis hat einen beeindruckenden Punkteschnitt: 2,05 Zähler pro Partie. Eichners Bilanz: 1,53 - aber die wird immer besser und besser… Die meisten Karten sah Lukas Fröde, dreimal gelb, einmal - absolut unberechtigt - gelb-rot. Die meisten Einsätze - 14 - hat der "ewige Gunther" - Gunther Metz, gefolgt von Torwartlegende Rudi Wimmer.