vor 13 Stunden Karlsruhe Der KSC gewinnt mit 3:0 in Aue: Der Liveticker zum Mitlesen

Das Wichtigste vorweg: Marc Lorenz trifft zum ersten Mal seit dem 16. Spieltag der Saison 19/20. Sein 3:0 nach 85 Minuten markierte gleichzeitig den Endstand. Zuvor hatten Philipp Hofmann (54.) und Marvin Wanitzek (67.) gegen über weite Strecken sogar überlegene Gastgeber die KSC-Treffer erzielt. Beide Vorlagen kamen vom eingewechselten Lorenz. Der Liveticker zum Nachlesen.