Der Karlsruher SC schaffte Historisches: Gegen den VfL Osnabrück konnte die Mannschaft den vierten Sieg in Folge bejubeln. Erstmals nach 15 Jahren gelang dieses Kunststück. Folgt nun im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf der fünfte Streich? Christian Eichner warnt auf jeden Fall schon mal vor den Gästen und schiebt dem Bundesligaabsteiger die Favoritenrolle zu. Peter Putzing hat die Facts zum elften Spieltag.

Ob der Erfolg des KSC in Osnabrück berechtigt oder unberechtigt, verdient oder unverdient war - das interessiert bei den Badenern keinen. Der KSC klettert durch dieses 2:1 beim VfL in der Tabelle weiter nach oben. Vom Träger der Roten Laterne ging´s ab ins vordere Mittelfeld. Der Aufstiegsrang ist nur noch zwei Zähler entfernt.

Eichner warnt. "Absteiger mit Top-Kader"

Aber viel wichtiger: Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt neun Punkte. Beruhigend, weil am Sonntag mit den Fortunen aus Düsseldorf ein richtig starkes Team in der Baustelle Wildparkstadion antritt. Weil es da schwer wird zu punkten.

KSC-Trainer Christian Eichner warnt vor dem kommenden Gegner: "Düsseldorf ist in dieser Partie absoluter Topfavorit. Ein Erstligaabsteiger mit einem Top-Kader." Dennoch will "Eiche" gegen die Fortunen punkten. "Das Ziel ist: Sich so viel Weihnachtsspeck anzufressen wir irgendwie möglich, sich so schützen für Zeiten, in denen es Dürre gibt. Und die werden ganz sicher wieder einmal kommen. Daher: Speck anlegen." Soll heißen: Am Sonntag weitere Zähler einfahren!

Darf Bormuth gegen den Ex-Klub ran?

KSC-Abwehrspieler Robin Bormuth würde richtig, richtig gerne mithelfen, würde gerne gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Denn: Der Innenverteidiger war als 17-Jähriger im Jahr 2013 zur Fortuna gewechselt.

Er stand bis vor der laufenden Saison beim Bundesligaabsteiger unter Vertrag. 2016 schaffte der baumlange Innenverteidiger den Sprung zu den Profis. 60 Einsätze absolvierte er für die Düsseldorfer. Aber: Bormuth hat zuletzt seinen Platz im Abwehrzentrum des KSC an Konkurrent Christoph Kobald verloren.

Auf Seiten der Fortuna sind am Sonntag zwei Ex-KSC´ler wohl sicher mit von der Partie. Matthias Zimmermann, der im Wildpark ausgebildet wurde, ist auf der rechten Seite - in der Viererkette oder im Mittelfeld - absolut gesetzt. Im Angriff ist Rouven Hennings bei der Fortuna eine Bank.

Die Fortuna in Zahlen

Auffallend: In der laufenden Spielrunde verursachte die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler schon sieben Elfmeter. Einen Elfer bekamen die Fortunen zugesprochen, den verwandelte Hennings souverän. Der KSC-Gegner musste auch schon einen Platzverweis hinnehmen.

Düsseldorf hat eine Bilanz von elf zu 17 Toren, hat 14 Punkte auf dem Konto. Alles in allem: Mager für eine Mannschaft, deren Ziel der Aufstieg ist. Drei Tore erzielte das Team aus NRW von außerhalb des Strafraumes, per Kopf wurden zwei Treffer markiert.

Ein Tor der Fortunen fiel nach einem Standard. 1,1 Tore pro Spiel erzielt - 1,7 kassiert, drei Spiele ohne Gegentreffer. Fakten, die den KSC nicht in Schrecken versetzen werden. Auch der Ballbesitz von 44 Prozent ist nichts Außergewöhnliches.

Der Direktvergleich der beiden Teams in der 2. Bundesliga: 16 Spiele, davon gewann der KSC fünf Spiele, sechs Begegnungen endeten remis. Die Gesamtbilanz: 44 Spiele. Die Badener waren 18 Mal der Sieger, 12 Partien endeten remis.

Von Karlsruhe, über Düsseldorf nach Rom

Von 22 Heimspielen verloren die Badener lediglich vier! Aber: Der letzte Heimsieg? Lang, lang ist’s her. 1998 September gewann der KSC 3:1. Das Team:

Jentzsch - Buchwald - Kienle - Mladinic - Molata - Bäumer - Schwarz - Zeyer - Guie-Mien - Krieg - Meißner

Tore: Rolf-Christel Guie-Mien (24'), Rainer Krieg (52'), Danny Schwarz (61') Igli Tare (25')

Apropos Igli Tare: Der Stürmer wechselte 1997 vom KSC nach Düsseldorf. Später ging es für den Albaner nach Italien, in die Serie A. Dort ist er, nachdem er die aktive Karriere beendete, erfolgreicher Sportdirektor von Lazio Rom.

Düsseldorf auswärts schwach

Aber zurück zur Fortuna: In der laufenden Saison ist Düsseldorf auswärts schwach - nur einen Zähler holten die Westdeutschen, beim 1:1 in Nürnberg. In Bochum und Hannover kassierte man Klatschen (0:5 und 0:3).

Bester Torschütze ist Ex-KSC Profi Rouwen Hennings mit drei Treffern. Bester Torschütze aller Zeiten im Trikot des KSC: Ex-Libero Karl-Heinz Struth mit vier Toren. Emanuel Günther brachte es auf drei Treffer gegen die Fortunen.

Der momentane Präsident und Manager des französischen Erstligisten Racing Straßburg, Marc Keller, traf für die Blau-Weißen dreimal. Die meisten Spiele gegen das Team vom Rhein absolvierten Gunther Metz und Teammanager Burkhard Reich, jeweils elf.