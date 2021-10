vor 1 Stunde Karlsruhe KSC empfängt Paderborn: Treffen mit einem alten Freund und "ein Spiel auf Augenhöhe" - die Facts zum Spiel

Wenn der SC Paderborn am Sonntag im BBBank Wildpark gastiert, wird mit Lukas Kwasniok ein ehemaliger KSC-Cheftrainer zu Gast sein. "Luki" war in der Jugend und als Chefcoach der Profis angestellt. In Paderborn läuft es für den Ex-Coach aktuell gut. Trotz eines größeren Umbruchs steht der SCP gut in der Tabelle da. Davon will sich der KSC um Christian Eichner aber nicht beeindrucken lassen, wie Peter Putzing in den Facts zum Spiel feststellt.