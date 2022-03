vor 1 Stunde Karlsruhe KSC empfängt Jahn Regensburg: Das Spiel im Liveticker

Nach der bitteren Hamburg-Reise mit Niederlagen gegen den Hamburger SV im Pokal und einer desaströsen ersten Halbzeit beim FC St. Pauli hatte der Karlsruher SC eine Woche Zeit, sich mental und körperlich zu erholen. Nun kommt der SSV Jahn Regensburg in den Wildpark – mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts.