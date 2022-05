vor 1 Stunde Karlsruhe KSC empfängt Dresden und verabschiedet Philipp Hofmann: Der Live-Ticker zum letzten Heimspiel der Saison

Philipp Hofmann spielt das vorerst letzte Mal im Karlsruher Wildpark und wird sich dementsprechend mit einem Treffer gegen Dynamo Dresden von den KSC-Fans verabschieden wollen. Ob das klappt, erfahrt ihr bei uns im Live-Ticker ab 12.30 Uhr.