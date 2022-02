15.000 blau-weiße Zuschauer dürfen am Samstag bei der Partie Karlsruher SC gegen den FC Schalke 04 in den Wildpark – und nicht nur deshalb ist mit einem kleinen Fußballfest zu rechnen. Die offensiv ausgerichteten Schalker - mit der zweitbeste Offensive der Liga - wollen sich mit einem Sieg unbedingt auf die Aufstiegsränge schieben. Wie KSC-Trainer Christian das verhindern will, verriet er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag.

Marvin Wanitzek dürfte noch das ein oder andere Mal an den 17. September 2021 zurückdenken. Beim 2:1-Sieg des Karlsruher SC auf Schalke erzielte er per Traumtor den entscheidenden Treffer in der 88. Minute. An diesem Samstag, 13.30 Uhr, ist der FC Schalke 04 nun zu Gast im Karlsruher Wildpark – und beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt in guter Verfassung: Der KSC gewann seine letzten beiden Spiele und Schalke verlor von den bisherigen fünf Partien im Jahr 2022 erst eine.

"Gut gelaunten KSC-Trainer"

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag identifizierte sich Christian Eichner als "gut gelaunten KSC-Trainer", der viele gute Dinge in dieser Trainingswoche gesehen habe. "Jede Einheit ist mit Qualität gekennzeichnet und es herrscht große Zufriedenheit", führt er aus. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Jung und Leon Jensen fehlt aktuell nur Jannis Rabold.

Robin Bormuth ist "nahezu komplett wieder ins Training eingestiegen", berichtet Eichner. Bei Christoph Kobald fällt eine Entscheidung über einen Einsatz nach seiner Oberschenkelverletzung gegen Kiel erst kurzfristig. Der Österreicher wurde in Kiel verletzt ausgewechselt.

Nach Schalke wartet ein Hamburger-Doppel

Dabei spiele auch die bevorstehende Englische Woche eine Rolle, in der der KSC erst am Mittwoch im Pokalviertelfinale beim Hamburger SV antreten muss und dann am nächsten Samstag auswärts auf den FC St. Pauli trifft. "Wir werden die Woche über in Hamburg bleiben. Sonst kommst du am Donnerstagmorgen heim, bringst frische Brötchen mit, sagst 'Guten Tag'und musst dann wieder nach Hamburg, das macht keinen Sinn", erklärt Eichner.

Zunächst kommt mit dem FC Schalke 04 aber ein absoluter Aufstiegsaspirant in den Wildpark. "Wir wissen, was da für ein Kaliber auf uns zukommt. Der Gegner ist in der Liga angekommen, das bedarf für solche Mannschaften mit dieser Qualität ein paar Spiele mehr", meint Eichner. "Wir erwarten einen Gegner, der hier auf Sieg spielen wird und Punkte braucht, um oben komplett mit dabei zu sein. Der KSC braucht die Punkte aber genauso."

Gersbeck wird weiter geschohnt

Eine Personalie beschäftigt trotz guter sportlicher Ausgangslage vor dem Spiel noch immer die Karlsruher Verantwortlichen. Torhüter Marius Gersbeck hat seit der Niederlage gegen den SV Sandhausen Probleme mit der linken Hand. "Momentan steht keine OP ins Haus. Es geht ihm verhältnismäßig gut.

Bei Übungen mit hoher Frequenz belasten wir ihn anderweitig, er ist dann oft auf dem Spielfeld unterwegs. Wenn das Befinden so ist wie bisher, werden wir es weiterlaufen lassen wie bisher und dann neu bewerten, wenn wir unsere Ziele erreicht haben", so Eichner, dem aber wichtig ist zu erwähnen: "Das heißt nicht, dass, wenn wir 40 Punkte haben, dann die OP kommt, sondern dass wir die Situation dann neu bewerten."