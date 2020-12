Der Karlsruher SC beendet die erste Saisonphase mit einer späten 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV. Damit geht die Mannschaft von Trainer Christian Eichner mit insgesamt 16 Punkten aus den ersten 13 Spielen in die kurze Weihnachtspause. Im Duell mit dem ehemaligen Bundesliga-Dino aus der Hansestadt wurde den Badenern in der Schlussphase ein harter Platzverweis und ein eiskalter Torjäger zum Verhängnis.

Zum Jahresausklang hat es der KSC drei Tage vor Heiligabend versäumt, seine Anhänger zuhause mit einem Punktgewinn gegen den Aufstiegsfavoriten Hamburger SV zu beschenken. Spiele gegen die Norddeutschen besitzen spätestens seit dem Relegations-Drama 2014 einen besonderen Charakter. Zwei Schlüsselszenen der Partie in der Schlussphase drehten die Nadel letztlich zugunsten der Hanseaten.

Nach munterem Hin und Her in den ersten 45 Minuten mit leichten Vorteilen für den HSV schien die Partie lange Zeit auf ein Remis hinauszulaufen. Dann musste Philipp Heise in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Für die verbleibende Viertelstunde fehlte dem KSC damit der Antreiber auf der rechten Seite. Heise, Leihspieler von Norwich City, hatte die meisten Ballaktionen in der ersten Halbzeit. Sein Fehlen allein wollte Heise aber nicht als Grund für den späten Knock-out durch Terodde zählen lassen.

"Habe der Mannschaft geschadet"

"Man kann auch zu zehnt ein Unentschieden über die Zeit bringen. Fakt ist aber, dass ich der Mannschaft damit geschadet habe und mir sowas nicht passieren darf", reflektierte der 29-Jährige nach der Partie über seinen Platzverweis.

Der Treffer von Terodde, der zweite Schlüsselmoment an diesem Montagabend: Die Hamburger Lebensversicherung (14 Saisontore) war lange unauffällig, doch dann schlug der drittbeste Torschütze der Zweitliga-Geschichte eben doch noch spät zu. In bester Mittelstürmer-Manier, aus kürzester Distanz - eiskalt und effektiv.

Eichner sieht in Terodde Aufstiegsgarant

"Der Stürmer ist der Grund, warum der HSV aus meiner Sicht am Ende der Saison die Liga verlassen wird", prophezeite Eichner nach dem Spiel bereits die Rückkehr in die Bundesliga. Immerhin führte Terodde in der Vergangenheit bereits den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln mit einen Treffern zum Aufstieg.

Auch der KSC hat solch einen Spielertypen mit Philipp Hofmann in seinen Reihen. Auch er nutzte seine erste große Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich nach einer Viertelstunde - ließ in der Nachspielzeit aber auch die große Chance zum Ausgleich liegen, als er mit seinem Schuss aus zentraler Position Hamburgs Ulreich nicht in Verlegenheit bringen konnte.

Im Sommer wären Terodde und Hofmann in Hamburg fast Teamkollegen geworden. Der HSV wollte den 27-Jährigen gerne verpflichten, doch beim KSC blieb man hart.

Der Ausgang der Geschichte ist bekannt, der KSC schob dem Wechsel einen Riegel vor, Hofmann musste bleiben. Zum Glück für Karlsruhe und vielleicht auch Hofmann, lässt sich nach den ersten 13 Spielen feststellen.

"Macht mehr Spaß euch zuzusehen als gegen Euch zu spielen"

Denn: Philipp Hofmann ist mit elf Treffern auch in dieser Saison bereits wieder Top-Torjäger der Badener und zeigt damit erneut, welchen Wert er für den KSC mitbringt. Terodde hingegen beweist in Hamburg, dass er auch als Solist im Angriff Tore am Fließband produzieren kann und ebensowenig einen Sturmpartner oder einen "Vertreter" braucht wie der Hamburger Michel.

"Es macht schon mehr Spaß euch zu sehen und weniger gegen Euch zu spielen", lobte Gäste-Trainer Daniel Thioune nach der Partie den KSC und Trainerkollege Eichner, nachdem er dem Verein eine gute weitere Saison wünschte. Auf solch einem Kompliment lässt sich sicher auch für die Rückserie ab dem 2. Januar für eine erfolgreiche weitere Saison aufbauen.

"Wir haben etwas gebraucht um Zugriff und Ordnung auf den Gegner zu bekommen. Ich hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit aber sogar das Gefühl, dass wir besser drin waren, ohne ganz große Torchancen zu fabrizieren. Durch den Platzverweis haben wir uns dann selbst geschwächt und diese Aktion das Spiel nochmal in Richtung des HSV gedreht", resümierte Eichner nach dem Spiel.

"Der Trainer macht schon vieles richtig"

"Mit dem Weg, den die Mannschaft in den letzten Wochen gegangen ist, können wir uns total identifizieren. Es macht Spaß den Jungs zuzusehen, doch an der ein oder anderen Stellschraube müssen wir im neuen Jahr noch drehen", so Eichner nach dem Spiel auf der Pressekonferenz und mit Blick auf die Marschrichtung für das kommende Jahr.

"Wir können sehr viel Positives mitnehmen. Wir müssen nahezu alles richtig machen, um gegen einen solchen Gegner zu bestehen, das haben wir heute in einer Situation nicht getan. Das war das Quäntchen, das am Ende gefehlt hat."

Auch Philipp Heise, mit 29 einer der Erfahrensten im Kader und Führungsspieler, bewerte den bisherigen Karlsruher Saisonverlauf als "ordentlich". "Es macht mir extrem Spaß, hier beim KSC zu spielen. Wir haben viel Spaß in der Kabine und auf dem Platz, der Trainer macht schon vieles richtig", sieht die Leihgabe aus England den KSC auf einem insgesamt guten Weg.