Fluchtlichtspiel im Wildpark: Im letzten Match vor der Weihnachtspause gegen den Hamburger SV galt es nach der schwachen Defensivleistung unter der Woche gegen Aue (1:4), die Abwehr speziell gegen HSV-Stürmer und Liga Top-Torjäger Simon Terodde in den Griff zu bekommen. Dies gelang nur 82 Minuten, am Ende stand eine unglückliche 1:2-Niederlage.

Personell reagierte KSC-Trainer Christian Eichner bei seiner Aufstellung mit zwei Veränderungen im Vergleich zum Spiel in Aue. Bormuth erhielt im Abwehrzentrum den Vorzug vor Routinier Gordon, Batmaz durfte sich zugunsten von Fröde in der Startelf beweisen. Taktisch in einem 4-1-4-1, also mit fünf Männern im Mittelfeld.

Jatta schockt KSC früh

Wanitzek rückte dabei bei Hamburger Ballbesitz immer wieder auf die "Sechs", ins defensive Mittelfeld neben Kapitän Gondorf, Batmatz orientierte sich dagegen eher offensiv auf die zentrale "Zehner-Position" oder als Sturm-Unterstützung im Sechzehner der Gäste.

Doch zunächst wurden die Gastgeber kalt erwischt: Bakery Jatta besorgte bereits nach drei Minuten den Hamburger Führungstreffer. Der Torschütze bekam dabei von seinem Sprint von der Mittellinie bis zum Torabschluss aus gut zwanzig Meter keine Karlsruher Gegenwehr zu spüren, alle Blau-Weißen waren viel zu passiv.

Das blitzschnelle Umschaltspiel der Gäste bereitete der Eichner-Elf in der Anfangsphase allgemein Schwierigkeiten, vor allem auf den schnellen Hamburger Flügelstürmer Jatta, bekamen die Blau-Weißen kaum Zugriff, so dass dieser sich oder seine Mitspieler immer wieder gefährlich in Szene setzen konnte.

Dudziak hätte bereits in der 8. Minute auf 2:0 erhöhen können, setzte den Ball aber knapp über Gersbecks Kasten. So verschlafen sich die Karlsruher zu Beginn defensiv zeigten, so effektiv agierten sie in dieser Phase offensiv.

Nach einer Viertelstunde besorgte Hofmann aus zentraler Position mit einem flachen Linksschuss den Ausgleich. Im Anschluss sah der Wildpark ein munteres Hin und Her mit den besseren Gelegenheiten für die Hanseaten. Tormaschine Terodde scheiterte mit seiner besten Gelegenheit am Pfosten.

Immer wieder suchte der KSC den Abschluss aus der Distanz statt den startenden Mitspieler in Szene zu setzen. Sinnbildlich standen dafür zwei Situationen von Gondorf und Goller, die letztlich als harmlose Torversuche in den Armen von HSV-Keeper Ulreich beziehungsweise neben dem Kasten landeten.

KSC kommt gut aus der Pause

Nach einem sehr unterhaltsamen ersten Durchgang gehörte dem KSC im zweiten Abschnitt die erste gute Gelegenheit. Batmatz verzog nach einem Klärungsversuch von Ulreich knapp aus spitzem Winkel. Im Spiel gegen den Ball, bei Angriffsbemühungen des HSV, zeigte sich der KSC wesentlich abgeklärter und organisierter als noch im ersten Durchgang.

Die Flügelspieler hatten nicht mehr so viele Räume, der KSC schaffte es die Hamburger Offensivideen größtenteils zu unterbinden. Wenn mal ein Flankenball durchkam, war Schlussmann Gersbeck zur Stelle. Offensiv versuchte der KSC über die Außen sein Glück, das führte schließlich zur besten KSC-Chance im zweiten Durchgang.

Nachdem Lorenz eine abgefälschte Hereingabe von halblinks aus dem Sechzehner aufs Tor ziehen konnte, war Hamburgs erfahrener Schlussmann Ulreich jedoch zur Stelle und konnte die Situation entschärfen.

Heise darf früh duschen gehen

In der Schlussphase geriet die Elf von Christian Eichner dann sehr unglücklich in Unterzahl, nachdem Außenverteidiger Philipp Heise mit seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt wurde.

Es sollte nicht die einzige Hiobsbotschaft für Christian Eichner und sein Team in der Schlussphase sein, denn der größtenteils unauffällige Top-Stürmer des HSV bekam in der 82. Minute doch noch seinen Moment, setzte sich im Zweikampf gegen Innenverteidiger Bormuth durch und veredelte die Hereingabe von Kittel aus kürzester Distanz in bester Stürmer-Manier zur erneuten Hamburger Führung.

Der 32-jährige Terodde profitierte wohl von einer kurzen Orientierungslosigkeit Bormuths und nutze diese eiskalt. Nach nur fünf Minuten konnte der HSV seine Überzahlsituation durch den Heise-Platzverweis effektiv nutzen.

Cleverere Mannschaft gewinnt

Eichner probierte mit dem Offensiv-Wechsel von Gueye für Bormuth nochmal alles, um das Ruder rumzureißen und die dritte Pleite in Folge abzuwenden. In der Schlussminute machte schließlich Ulreich die letzte Ausgleichschance durch Hofmann zunichte, indem er dessen strammen aber zu unplatzierten Abschluss aus 16 Metern abwehren konnte.

Am Ende setzte sich im Wildpark nicht unbedingt die bessere, jedoch die cleverere Mannschaft durch, bei der am Ende wieder einmal Simon Terodde mit seinem 14. Saisontreffer den Unterschied machte.

Statt einem Punktgewinn, der über die gesamte Spielzeit betrachtet verdient gewesen wäre, muss der KSC die dritte Pleite in Folge über die Weihnachtsfeiertage verdauen, bevor es bereits am 2. Januar gegen Schlusslicht Würzburg direkt weiter geht. Dann geht die Eichner-Elf auch wieder als Favorit in die Partie.