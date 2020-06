vor 7 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe KSC-Analyse zum Saisonfinale in Fürth: Mit Leidenschaft und Wille die Klasse gehalten

Der Karlsruher SC spielt auch in der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga. Die Eichner-Elf gewann am Sonntagnachmittag ihre Partie bei Greuther Fürth mit 2:1. Da der 1. FC Nürnberg bei Holstein Kiel nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, haben die Blau-Weißen die Franken in der Tabelle überholt und schließen die Runde auf Platz 15 ab - direkter Klassenerhalt.