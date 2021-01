Nach drei Niederlagen in Folge will der Karlsruher SC beim Tabellenletzten Würzburger Kickers dem Negativtrend ein Ende setzen. Geht es nach Trainer Christian Eichner, soll die Rückserie ab Samstag (13 Uhr/Sky) von weniger Hoch- und Tiefphasen geprägt sein. "Wir müssen es schaffen, das geradliniger zu halten. Dann werden auch die Ergebnisse kommen", sagte der KSC-Coach am Donnerstag.

Direkt nach Neujahr müssen die Badener wieder zurück auf den Platz. Keine Winterpause in diesem Jahr - das ist auch für Verteidiger Dirk Carlson ungewohnt. "Aber wir möchten jetzt wieder Punkten und Siege mit nach Hause bringen", zeigt er sich motiviert. Christian Eichner blickt ebenfalls kampfsicher auf den kommenden Samstag: "Würzburg hatte sehr enge Spiele, ich glaube sie haben fast alle mit nur einem Tor Unterschied verloren", so der KSC-Trainer. "Unter Bernhard Trares bringen sie jetzt auch eine gute Stabilität auf den Platz."

Die bisher unterschiedlichen Phasen seiner Elf seien Eichner "zuviel Welle an den Ergebnissen" gewesen. Zu Saisonbeginn hatte der KSC über akuten Tormangel geklagt, sich danach aber dank vier Siegen in Serie bis in die obere Tabellenhälfte gekämpft. Zuletzt vermochte aber vor allem die Defensive nicht mehr zu überzeugen. Dennoch bewertet Eichner die Eindrücke über die gesamte Vorrunde hinweg rückblickend als "bisher sehr ordentlich".

Gueye in Quarantäne und Heise gesperrt

Nicht für einen Treffer kann in Würzburg der bislang meist als Joker eingesetzte Senegalese Babacar Gueye sorgen. Der 26-Jährige muss nach einem Heimat-Besuch noch bis Montag in Quarantäne bleiben. Fehlen wird beim Start auch Linksverteidiger Philip Heise, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzen muss. Trainer Eichner freut sich, dass Ersatzmann Carlson am Samstag seine Chance bekommen werde - auch wenn dahinter noch ein kleines Fragezeichen stehe (Rückenprobleme). "Er arbeitet, glaube ich, wie kaum ein Zweiter in dieser Mannschaft."

Während Carlson dennoch keinen Zweifel an seinem Spielwillen ließ, brachte Eichner die Premiere von Nachwuchsmann Jannis Rabold als Überlegung ins Spiel. Vor einer Rückkehr stehen die beiden Offensivkräfte Kyoung-rok Choi und Marco Djuricin, die nach Verletzungen wieder im Mannschaftstraining stehen.