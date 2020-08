vor 1 Stunde Karlsruhe Testspiel endet unentschieden: KSC spielt 2:2 gegen 1. FC Saarbrücken

Der Karlsruher SC ist in seinem zweiten Testspiel nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Badener trennten sich am Mittwoch 2:2 (1:1) von Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken. Sebastian Jacob hatte einen Abwehrfehler von Alexander Groiß genutzt und die Saarländer bereits nach fünf Minuten in Führung geschossen. Marvin Wanitzek (40. Minute) konnte den Rückstand noch vor der Halbzeitpause ausgleichen.