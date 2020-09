vor 14 Stunden Karlsruhe Karlsruher SC gegen Bochum wohl ohne Torjäger Hofmann

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hofft im Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Ein Einsatz des stärksten KSC-Torjägers Philipp Hofmann ist aber aus gesundheitlichen Gründen nicht sehr wahrscheinlich. Es sehe nicht gut aus, sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Samstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Hofmann hatte bereits beim 0:2 zum Saisonauftakt bei Hannover 96 gefehlt.