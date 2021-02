Der 1. FC Nürnberg hat die Erfolgsserie des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Durch ein spätes Tor des Nürnbergers Mats Möller Daehli (90. Minute) verlor der KSC am Sonntag mit 0:1 (0:0) und kassierte nach acht Spielen ohne Niederlage damit erstmals wieder eine Schlappe. Trotzdem bleibt die Mannschaft von Trainer Christian Eichner Tabellenfünfter.

In einer schwachen Partie im Wildparkstadion hatte Fabian Nürnberger in der 21. Minute die lange Zeit größte Chance des Spiels. Der 21-Jährige scheiterte jedoch mit einem Lupfer am stark reagierenden KSC-Torhüter Marius Gersbeck. Der KSC spielte sich auf dem extrem holprigen Rasen dagegen kaum Chancen heraus.

Beide Mannschaften hatten phasenweise große Probleme mit dem Spielfeld, was zu vielen langen Bällen führte. Doch all das dürfte den Franken egal sein, weil Möller Daehli kurz vor Schluss einen Abpraller zum Siegtor nutzte.